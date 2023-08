St. Peter-Freienstein erkämpft sich einen Punkt in Bad Mitterndorf

Details Mittwoch, 23. August 2023 10:39

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich ASV Bad Mitterndorf und SC Pürcher St.Peter-Freienstein am Dienstagabend im Rahmen des Nachtrags der ersten Runde mit 2:2.

Camara erzielte gegen Bad Mitterndorf zwei Tore

Druckvoller Start von Mitterndorf

Die Mitterndorfer starten druckvoll ins Spiel. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Armin Flatscher sein Team in der neunten Minute - er ist nach einem hohen Ball mit dem Kopf zur Stelle. Mit der Führung im Rücken wollen die Mitterndorfer nachlegen. Daraus wird aber nichts. Bana Camara schoss für SC St.Peter-Freienstein in der 18. Minute das erste Tor. Der Treffer zum 2:1 sicherte SC Pürcher St.Peter-Freienstein nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Camara in diesem Spiel (46.) - schöner Freistoß. Damit haben die Auffinger-Mannen das Spiel gedreht. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause der Gast, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging.

Ausschluss für St. Peter

In der zweiten Halbzeit muss Mitterndorf mehr riskieren, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Man gibt Gas und setzt den Gegner unter Druck. Vorerst will der Ausgleich aber nicht gelingen. Für den späten Ausgleich war Mateo Damis verantwortlich, der in der 82. Minute zur Stelle war. Tobias Kotzegger wurde in der 80. Minute mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen, sodass SC St.Peter-Freienstein die Schlussphase mit einem Mann weniger bestritt. Bad Mitterndorf ist zum Saisonauftakt mit einem Unentschieden gestartet und teilte sich die Punkte mit SC Pürcher St.Peter-Freienstein.

Mitterndorf empfängt schon am Samstag FC Trofaiach als nächsten Gegner. SC St.Peter-Freienstein tritt das nächste Mal in drei Wochen, am 16.09.2023, bei Trofaiach an.

Jürgen Auffinger (Trainer St. Peter): "Ich denke, dass wir uns den Punkt heute absolut verdient haben. Kämpferisch und taktisch war das dieses Mal sehr gut. Jetzt müssen wir die Leistung gegen Judenburg bestätigen."

Oberliga Nord: ASV Bad Mitterndorf – SC Pürcher St.Peter-Freienstein, 2:2 (1:2)

82 Mateo Damis 2:2

46 Bana Camara 1:2

18 Bana Camara 1:1

9 Armin Flatscher 1:0

