Obdach zieht gegen Liezen unglücklich den Kürzeren

Details Mittwoch, 23. August 2023 10:41

FC Pabst Alko Rb Obdach hat in der Oberliga Nord einen Heimsieg verpasst. Gegen Landesliga-Absteiger SC Liezen erlitt FC Obdach am Dienstag im Nachtragsspiel der ersten Runde eine unglücklich 2:4-Niederlage. Die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit.

Druckvolle Liezener

Die Liezener starten druckvoll ins Spiel. Dominik Presul war es, der in der 17. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Obdach unterbrachte. Die Obdacher lassen sich vom Rückstand aber nicht beeindrucken und schlagen zurück. Norbert Imre Kokenszky versenkte den Ball in der 28. Minute im Netz von SC Liezen. Die Ennstaler können aber noch vor der Pause neuerlich vorlegen. Für das 2:1 der Gäste zeichnete Steven Thalhammer verantwortlich (33.). Zur Pause reklamierte SC Liezen eine knappe Führung für sich.

Obdach kämpft

Im zweiten Durchgang startet Liezen wieder stärker. In der 53. Minute erzielte Elvin Kanyerere das 3:1 für SC Liezen. Stefan Meusburger verkürzte für FC Pabst Alko Rb Obdach später in der 65. Minute auf 2:3. Geht noch etwas für die Obdacher? SC Liezen baute die Führung in der Nachspielzeit nach einem Konter aus, als Levin Pejicic in der 95. Minute traf. Schließlich sprang für SC Liezen gegen FC Obdach ein Dreier heraus.

Obdach empfängt schon am Samstag Tus Raika St. Peter am Kammersberg als nächsten Gegner. Schon am Sonntag ist SC Liezen wieder gefordert, wenn ESV Sparkasse Mürzzuschlag zu Gast ist.

Oberliga Nord: FC Pabst Alko Rb Obdach – SC Liezen, 2:4 (1:2)

95 Levin Pejicic 2:4

65 Stefan Meusburger 2:3

53 Elvin Kanyerere 1:3

33 Steven Thalhammer 1:2

28 Norbert Imre Kokenszky 1:1

17 Dominik Presul 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.