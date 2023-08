Überraschung der Runde: ESV Mürzzuschlag besiegt die Jungfalken

Details Montag, 21. August 2023 21:06

ESV Sparkasse Mürzzuschlag fügte Kapfenberger SV Amateure am Sonntag die erste Saisonniederlage bei und siegte mit 2:0. Torhüter Stefan Pirker avancierte zum Matchwinner. Zuerst legte er ein Tor auf und beim Stand von 1:0 rettete im 1-gegen-1 vor dem Ausgleich.

Der erste Saisonsieg für den Aufsteiger ESV Mürzzuschlag ist eingefahren

Torhüter Stefan Pirker gab den Assist zum 1:0

In den ersten 15 Minuten tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, zwingende Aktionen waren Mangelware. In Minute 34 wurden die 180 Besucher dafür mit einem spektakulärem Tor belohnt. Nach einem Eckball der Gäste übernahm Goalie Stefan Pirker den Ball via Sidevolley und haute ihn in Richtung Mittelauflage. Dort lauerte Karlo Krajinovic, er schnappte sich die Kugel und sprintete mutterseelenallein zum Tor. Kaltschnäuzig drückte er den Ball über die Linie und stellte auf 1:0. Zur Pause behielten die Gastgeber die Nase knapp vorn.

Mit dem 2:0 in der 87. Minute war die Sensation perfekt

Unmittelbar nach dem Wiederbeginn hatte Krajinovic die Chance aufs 2:0 auf dem Fuß - sein Schuss fiel aber zu schwach aus. In Minute 85 bewies Heimgoalie Pirker, dass er nicht nur Tor auflegen, sondern auch welche verhindern kann und rettete bei einer Top-Chance von Jan Steinhuber. Wenig Minuten vor dem Schlusspfiff stellte Tobias Breidler den Stand von 2:0 für Mürzzuschlag her (87.) und besiegelte die Niederlage der Jungfalken. Am Ende verbuchte ESV Sparkasse Mürzzuschlag gegen KSV Amateure einen Sieg und sorgte für die Überraschung der Runde.

ESV Sparkasse Mürzzuschlag gastiert am kommenden Sonntag beim SC Geomix Liezen und die KSV Amateure empfangen den ESV St. Michael.

Stimme zum Spiel:

Kurt Taferner, Trainer ESV Mürzzuschlag:

"Wir waren sicherlich der große Außenseiter bei dieser Begegnung, haben aber über 90min einen absoluten verdienen Sieg eingefahren. Die Jungprofis hatten zwar erwartet mehr ballbesitz, kamen aber nur zu einer Torchance. Nach dem Führungstreffer lieferten wir eine kämpferische und taktische Topleistung ab. Man kann dieser Mannschaft zur heutigen Leistung nur gratulieren und das berühmte Pauschallob aussprechen. Wir haben drei wichtige Punkte gegen den Abstieg gemacht und so soll es weiter gehen."

Oberliga Nord: ESV Sparkasse Mürzzuschlag – Kapfenberger SV Amateure, 2:0 (1:0)

87 Tobias Breidler 2:0

34 Karlo Krajinovic 1:0

Aufstellungen:

Mürzzuschlag ESV: Stefan Pirker - Tobias Prochazka, Andre Grafeneder (K), Markus Ertl, Philip Aschenbrenner - Tobias Breidler, Simon Schutting, Dominik Kotzegger - Karlo Krajinovic, Julian Krenn, Dominik Taferner

Ersatzspieler: Elias Leotrim Loshaj, Harald Leitner, Marcell Wallner, Rame Mehaj, Marc Toplanaj, Mohammed Bara Alaabo

Kapfenberger SV: Florian Neureiter, Ermin Abazi, Jan Steinhuber, Marco Pranjkovic, Nico Mikulic, Davor Tomic, Lukas Thonhofer, Maximilian Jus (K), Adin Omic, Jakob Jakic, Karlo Lalic

Ersatzspieler: David Oberbauer, Marcel Kopeinig, Nick Hofmann, Gabriel Simunovic

by René Dretnik

Foto: ESV Mürzzuschlag

