Thörl und Rottenmann trennen sich 1:1 - Rottenmann enttäuscht, Thörl sichert sich wichtigen Punkt

Ein intensives Aufeinandertreffen zwischen dem SV AquaFux Thörl und dem SV Rottenmann endete mit einem 1:1-Unentschieden. Das Spiel war geprägt von spannenden Momenten, Toren und einer Mischung aus Spielstärke und Enttäuschung.

Andreas Kriegl (hier noch im Trikot von St. Michael) trifft für sein Team

Frühes Tor für Thörl

Das Spiel begann mit einem frühen Tor, als Andreas Kriegl in der 24. Minute das Netz für den SV AquaFux Thörl zum Zappeln brachte. Diese Führung gab Thörl eine gewisse Kontrolle über das Spiel und sorgte für eine positive Stimmung im Team. Vor der Führung parierte der Thörler Goalie schon zwei Mal sensationell, nach der Führung hielt er sogar einen Elfer inklusive Nachschuss. Rottenmann hatte dann auch noch Pech, indem man Alu traf.

Trotz der kämpferischen Bemühungen des SV Rottenmann dauerte es bis zur 84. Minute, ehe man den langersehnten Ausgleichstreffer erzielte. Dieser späte Treffer brachte Rottenmann zurück ins Spiel und zeigte ihre Entschlossenheit, nicht mit leeren Händen nach Hause zu gehen.In der 94. Minute hatte Thörl noch eine große Chance, das Spiel für sich zu entscheiden, jedoch wurde diese Möglichkeit nicht genutzt und der "dicke Sitzer" ging verloren.

Obwohl Rottenmann in der ersten Halbzeit als spielstark galt, konnte das Team seine Erwartungen nicht erfüllen und musste sich mit einem Unentschieden begnügen. Thörl hingegen sicherte sich den zweiten Punkt in der laufenden Saison und konnte aus dem Spiel einiges mitnehmen.

Rottenmann-Coach Alois Valtan sah die Ampelkarte

Nach dem Schlusspfiff sorgte Rottenmann-Trainer Alois Valtan für Aufsehen, als er Gelb-Rot wegen Unsportlichkeit erhielt. Diese Aktion unterstrich die Frustration auf Seiten von Rottenmann über das Ergebnis des Spiels.

Insgesamt bot das Duell zwischen dem SV AquaFux Thörl und dem SV Rottenmann den Zuschauern eine emotionale Achterbahnfahrt auf dem Spielfeld. Während Rottenmann hinter den Erwartungen zurückblieb, konnte Thörl einen wichtigen Punkt für sich verbuchen und sich positiv aus der Partie hervortun.

SV AquaFux Thörl tritt am Sonntag bei FC Judenburg an. Der nächste Gegner von Rottenmann, welcher in drei Wochen, am 16.09.2023, empfangen wird, ist SC Liezen.

Stimme zum Spiel:

Herbert Ebner, Trainer SV Thörl:

"Nach den letzten Ergebnissen kann ich nur ein Lob an mein Team aussprechen! Eine mannschaftliche Top-Leistung hat uns zu einem Punktgewinn gegen spielstarke Rottenmanner gebracht. Mit etwas Glück des Tüchtigen wäre noch der Siegestreffer in der 94. Minute möglich gewesen!"

Oberliga Nord: SV AquaFux Thörl – SV Rottenmann, 1:1 (1:0)

84 Adam Jolic 1:1

24 Andreas Kriegl 1:0

Aufstellungen:

SV AquaFux THÖRL: Nicola Pichelbauer (K) - Elias Meisenbichler, Dominik Rodler, Marvin Kernbichler, Liam Kaltenegger, Kevin Schreiner - Fabio Untergrabner, Julian Stabelhofer, Marcel Ofner - Pascal Baumgartner, Andreas Kriegl



Ersatzspieler: Christoph Wuntara, Philipp Andreitschitsch, Marcell Schönbeck, Bilegsaikhan Enkhsaikhan, Thomas Trink, Herbert Ebner



Trainer: Herbert Ebner

SV Rottenmann: Viktor Plamenov Ganchev - Mario Dancevic, Adam Jolic (K), Niki Oreskovic, David Lugonjic - Patrick Maier, Matic Crnic, Rok Straus, Gabor Darabont - Tim Jelenko, Richard Lukacs



Ersatzspieler: Gert Bachner, Thierry Kapila Mukuta, Elias Maxones, Timotej Dodlek



Trainer: Alois Valtan by René Dretnik Foto: Richard Purgstaller

