Tus St. Peter/Kbg. verliert Spitzenspiel bei KSV Amateure

Details Freitag, 15. März 2024 21:06

Durch ein 3:1 holte sich Kapfenberger SV Amateure in der Partie gegen Tus Raika St. Peter am Kammersberg drei Punkte. Auf dem Papier gingen die jungen Falken als Favorit ins Spiel gegen die Gäste aus dem Murtal. Wie schon im Hinspiel ließen die KSV Amateure nichts anbrennen und setzten sich klar durch.

,

Gelungener Saisonauftakt für die Jungfalken

Am Kunstrasen im Stadion Kapfenberg verbuchten die Gäste in der Anfangsphase zwei gute Möglichkeiten - diese blieben aber ungenützt. Mit der ersten Chance gingen die Gastgeber durch Maximilian Jus in der neunten Minute in Führung. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (43.) schoss Marcel Kopeinig einen weiteren Treffer für KSV Amateure. Mit der Führung für jungen Falken ging es in die Halbzeitpause.

St. Peter/Kbg. gab sich aber nicht auf und verkürzte durch Christopher Brugger in der 53. Minute auf 1:2. Kopeinig schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (65.). In den 90 Minuten war KSV Amateure im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Tus Raika St. Peter am Kammersberg und fuhr somit einen 3:1-Sieg ein.

Die KSV Amateure bleiben vorne dran

Kapfenberger SV Amateure machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem dritten Platz. Mit 34 geschossenen Toren gehört KSV Amateure offensiv zur Crème de la Crème der Oberliga Nord. Die Saison von Kapfenberger SV Amateure verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat KSV Amateure nun schon neun Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst vier Niederlagen setzte. Mit vier Siegen in Folge ist Kapfenberger SV Amateure so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Bei Tus St. Peter/Kbg. präsentierte sich die Abwehr angesichts 25 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (40). Trotz der Niederlage belegt der Gast weiterhin den fünften Tabellenplatz. Sieben Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat St. Peter/Kbg. momentan auf dem Konto. Die Situation bei Tus Raika St. Peter am Kammersberg bleibt angespannt. Gegen KSV Amateure kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Am kommenden Samstag tritt Kapfenberger SV Amateure bei FC Stadtwerke Trofaiach an, während Tus St. Peter/Kbg. einen Tag zuvor SC Liezen empfängt.

Statement:

Lukas Knauer, Klubmanager KSV:

"Wir sind mit dem Frühjahrsauftakt sehr zufrieden. Es zeigt unsere Ambitionen, in dieser Saison ganz oben mitzuspielen. Wir sind davon überzeugt, dass es im Frühjahr so weiter läuft!"

Oberliga Nord: Kapfenberger SV Amateure – Tus Raika St. Peter am Kammersberg, 3:1 (2:0)

65 Marcel Kopeinig 3:1

53 Christopher Brugger 2:1

43 Marcel Kopeinig 2:0

9 Maximilian Jus 1:0

Aufstellungen:

Kapfenberger SV: Tarik Karic - Maximilian Hofer, David Oberbauer, Elmin Delimehic, Gabriel Simunovic, Jakob Jakic - Jan Steinhuber, Adrian Marinovic, Antonio Luci Sokcevic - Marcel Kopeinig, Maximilian Jus (K)



Ersatzspieler: Florian Neureiter, Eldar Skahic, Patrick Maier, Lukas Thonhofer, Ermin Abazi, Stefan Wünscher



Trainer: Mario Grgic

St. Peter/Kbg.: Stefan Kobald, Tobias Draschl (K), Stefan Sigl, Johannes Schnedl, Dominik Wassermann, Christopher Brugger, Franz Stocker, Harald Feichtner, Florian Brunner, Patrick Leitner, Daniel Berger



Ersatzspieler: Philipp Reicher, Patrick Stolz, Simon Karner, Sandro Jost, Mika Brunner, Franz-Josef Hansmann



Trainer: Martin Hebenstreit by René Dretnik Foto: KSV Amateure

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.