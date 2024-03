St. Michael gewinnt - Thörl bleibt im Abstiegskampf

Details Freitag, 22. März 2024 20:41

Auch wenn der Sieg viel höher hätte ausfallen können, brachte schlussendlich die Differenz von einem Treffer dem ESV St. Michael gegen SV AquaFux Thörl den Dreier. Das Match endete mit 3:2. Die Ausgangslage sprach für St. Michael, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Verfrühter Ankick wegen der Hochzeit von Markus Waldsam

Aufgrund der samstägigen Hochzeit von Markus Waldsam wurde die Partie zu einer eigenartigen Spielzeit (16 Uhr) angepfiffen. Die erste Möglichkeit in dieser Begegnung hatten die Gäste. Andreas Kriegl schoss aus kurzer Distanz über das Tor. In der 5. Minute durften die St. Michaeler Fans unter den 250 Besuchern zum ersten Mal jubeln: Nach einer Freistoßflanke aus 25 Metern schraubte sich Tobias Bracher hoch und köpfte zur 1:0-Führung ein.

Die Partie plätscherte jetzt vor sich hin, die Hausherren gaben zwar den Ton an, es kam aber nichts Zählbares dabei heraus. In Minute 25 fiel dann aber der Ausgleich. Nach einem hohen Ball traf Kriegl zum 1:1. Doch die Freude währte nur kurz - in der 38. Minute erhöhten die Heimischen auf 2:1. Ein platziert geschossener Freistoß von Fabian Heilinger konnte vom Thörler Torhüter Nicola Pichelbauer nicht gefangen werden - Bracher stand goldrichtig und staubte ab. Mit diesem Resultat ging es in die Pause.

Kurioser Treffer zum 3:1

Auch in der zweiten Halbzeit hatten die Hausherren das Heft in der Hand und bauten die Führung durch ein kurioses Tor weiter aus. Nach einer Abwehr des Thörler Keepers ging der Ball in Nähe der Torlinie wie eine Kerze gerade in die Höhe und Ande Posch köpfte den Ball aus sehr spitzem Winkel ein.

Das war es aber noch nicht gewesen, in der 61. Minute führten die Gäste eine Ecke über mehrere Stationen aus. Nach einer Flanke vom Eckball wurde der Ball noch zweimal abgefälscht und Kriegl war erneut zur Stelle. Bis zum Schlusspfiff passierte nichts mehr. St. Michael freute sich über die drei Heimpunkte.

Doppelpack von Christoph Bracher (St. Michael, Foto) und Andreas Kriegl (Thörl)

St. Michael machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem siebten Platz. ESV St. Michael verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief St. Michael konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

SV AquaFux Thörl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen ESV St. Michael – SV Thörl bleibt weiter unten drin. 13:46 – das Torverhältnis von SV AquaFux Thörl spricht eine mehr als deutliche Sprache. Nun mussten sich die Gäste schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Vor vier Spielen bejubelte SV Thörl zuletzt einen Sieg.

St. Michael tritt am kommenden Freitag bei FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen an, SV AquaFux Thörl empfängt am selben Tag ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld.

Stimme zum Spiel:

Hannes Haberl, Trainer St. Michael:

"Wenn wir das Spiel höher gewonnen hätten, hätte sich der Gegner auch nicht beschweren können. So ist es aber bis zum Schluss spannend. Wir sind aber dennoch als verdienter Sieger vom Platz gegangen."

Oberliga Nord: ESV St. Michael – SV AquaFux Thörl, 3:2 (2:1)

61 Andreas Kriegl 3:2

51 Andre Posch 3:1

38 Christoph Bracher 2:1

25 Andreas Kriegl 1:1

5 Christoph Bracher 1:0

Aufstellungen:

ESV St. Michael: Lukas Neureiter - Julian Jungwirth, Markus Waldsam, Jan Schatzl, Lukas Karner (K) - Michael Stadlober, Fabian Heilinger, Tobias Bracher, Christoph Bracher, Andre Posch, Gabriel Bertolo -



Ersatzspieler: Marco Tiefenbacher, Adrian Rabl, Christian König, Jonas Gwandner, Daniel Schatzl



Trainer: Hannes Haberl

SV AquaFux THÖRL: Nicola Pichelbauer (K) - Elias Meisenbichler, Fabian Steflitsch, Dominik Rodler, Marvin Kernbichler, Kevin Schreiner - Niklas Ponsold, Simon David Pernhofer, Tim Tösch, Julian Stabelhofer - Andreas Kriegl



Ersatzspieler: Emanuel Ebner, Philipp Andreitschitsch, Patrick Kranz, Bilegsaikhan Enkhsaikhan, Florian Fuchs, Pascal Baumgartner



Trainer: Herbert Ebner by René Dretnik Foto: RIPU Sportfotos

