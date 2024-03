St. Peter-Freienstein sorgt für Überraschung: Herbstmeister Bad Mitterndorf blamiert sich

Details Sonntag, 17. März 2024 20:26

ASV Bad Mitterndorf ging mit 0:4 gegen SC Pürcher St.Peter-Freienstein unter und büßte damit die Tabellenführung ein. Der überraschende Dreier des Underdogs sorgte bei Bad Mitterndorf für triste Mienen. Im Hinspiel waren beide Kontrahenten beim 2:2 mit einer Punkteteilung auseinandergegangen.

Ardian Berisha traf zur 1:0 Führung

Vor Beginn der Frühjahrssaison wurde St. Peter-Freienstein von vielen als Fixabsteiger eingeschätzt. Bei der Begegnung gegen den Herbstmeister Bad Mitterndorf merkten die 350 Zuseher jedoch nicht, wer Tabellenerster und wer Tabellenletzer war. So bestimmt und taktisch gut eingestellt traten die Hausherren auf. Die Gastgeber standen hinten sehr kompakt, ließen nicht viel Chancen zu und waren in der Offensive brandgefährlich.

Bereits nach elf Minuten klingelte es im Kasten der Gäste. Nach einem tiefen Pass in die Box von Christian Niederl schnappte sich Ardian Berisha die Kugel und setzte sie genau ins lange Eck zum 1:0. Weiter ging es in ähnlicher Tonart - St. Peter war immer wieder in der gegnerischen Gefahrenzone anzutreffen. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhten die Heimischen auf 2:0 (41.). Mateo Lovric schlenzte den Ball ins Tor. Mit der Führung für das Schlusslicht ging es in die Kabine.

Christian Niederl zeichnete für einen Assist verantwortlich und erzielte ein Tor

Auch im zweiten Durchgang ging es in ähnlicher Manier weiter - Bad Mitterndorf war lediglich als Beifahrer anwesend. Für klare Verhältnisse sorgte die Heimmannschaft, indem man das 3:0 markierte (57.). Lovric traf per Freistoß. Eigentlich war Mitterndorf schon geschlagen, als Niederl das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (64.). Als Assistgeber fungierte Niklas Heiland.

Nur einmal brannte es im Strafraum der Hausherren lichterloh - Verteidiger Kevin Kutlesa rettete bei einem Schussversuch von Thomas Pliem in der Nachspielzeit. Letztlich fuhr SC Pürcher St.Peter-Freienstein einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

So steht es um die Teams

SC St.Peter-Freienstein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Punkte brachten für SC Pürcher St.Peter-Freienstein keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. SC St.Peter-Freienstein bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und elf Pleiten.

Nach 14 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für ASV Bad Mitterndorf 30 Zähler zu Buche.

Am kommenden Freitag trifft SC Pürcher St.Peter-Freienstein auf SV Rottenmann, Bad Mitterndorf spielt tags darauf gegen FC Pabst Alko Rb Obdach.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Auffinger, Trainer St. Peter-Freienstein:

"Wir haben verdient gewonnen. Wir waren über die gesamten 90 Minuten das Team, das den Sieg mehr wolllte. Wir haben sowohl defensiv, als auch offensiv alles richtig gemacht. Unser Ziel ist klar definiert. Wir wollen die Klasse halten, mit diesem Sieg sind wir einmal gut gestartet."

Oberliga Nord: SC Pürcher St.Peter-Freienstein – ASV Bad Mitterndorf, 4:0 (2:0)

64 Christian Niederl 4:0

57 Mateo Lovric 3:0

41 Mateo Lovric 2:0

11 Ardian Berisha 1:0

Aufstellungen:

SC PÜRCHER St.Peter-Freienstein: Uros Poljanec - Kevin Kutlesa, Marco Huber - Mario Fratzl, Brajan Grgic, Christian Niederl, Marko Vodopijak, Niklas Heiland, Emre Asil - Ardian Berisha (K), Mateo Lovric



Ersatzspieler: Ermal Rexhi, Bernhard Paul Reichenfelser, Marvin Auffinger, Sefa Asil, Neko Cananaro



Trainer: Jürgen Auffinger

Bad Mitterndorf: Christoph Wieser - Mario Lemes, Mateo Damis, Manfred Stögner, Armin Flatscher - Stephan Schachner (K), Michael Neuper, Marko Brtan, Thomas Pliem - Philip Bacher, Radovan Smitran



Ersatzspieler: Johannes Sauer, Andreas Pliem, Patrick Zaihsenberger, Josip Brtan, Noah Schönwetter, Adrian Leitner



Trainer: Andreas Schmid

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos

