Windiges Duell und späte Dramatik: Kindberg-Mürzhofen bezwingt Mürzzuschlag mit 3:2

Montag, 25. März 2024 15:02

Ein windiger Tag im Stadion von Mürzzuschlag, wo die Spieler des ESV Sparkasse auf die Gäste des FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen trafen. Die Spannung lag in der Luft, aber auch der Wind, der so manchen Ball verwehte und den Spielern das Leben schwer machte.

Die Bälle flogen durch die Luft - der Wind störte den Spielaufbau

Die erste Halbzeit begann wie ein Tanz mit dem Wind – die Bälle flogen wild umher, und kein Team konnte wirklich Kontrolle über das Spiel erlangen. Wobei aber die besseren Möglichkeiten mit Sicherheit aufseiten der Heimmannschaft waren. Doch dann, in der 61. Minute, brach Dominik "Der Wirbelwind" Taferner von Mürzzuschlag durch die gegnerische Verteidigung, schaute dem Torwart tief in die Augen und schoss den Ball ins kurze Eck – 1:0 für die Heimmannschaft!

Doch die Freude währte nicht lange, denn Kindberg-Mürzhofen schlug zurück. Peter "Der Blitz" Frühwirth sprintete nach einem perfekten Zuspiel alleine auf den Torwart zu und glich zum 1:1 aus (70. Minute). Doch es sollte noch besser kommen für die Gäste – nach einem Eckball köpfte Patrick "Die Turmkrone" Leitner zum 1:2 ein (75. Minute).

Als wäre das nicht genug, setzte der gerade eingewechselte Jonas "Der Joker" Sandner noch einen drauf und erhöhte auf 1:3 für Kindberg-Mürzhofen (86. Minute). Die Gastgeber versuchten verzweifelt, sich zurückzukämpfen, und Dominik Taferner gelang in der 90. Minute sogar noch das 2:3 – leider zu spät, um das Blatt noch zu wenden.

Markus Taferner glänzte durch Paraden und hielt einen Elfmeter

In der Nachspielzeit bekam Kindbergs Manuel Trost sogar die Chance, die Führung weiter auszubauen, doch er scheiterte vom Elfmeterpunkt – eine kuriose Szene, die den Schlusspunkt unter dieses spannende Spiel setzte. Markus Taferner krönte seine tolle Leistung und hielt den Strafstoß.

Die Frage bleibt: Wann bekommt die Heimmannschaft ihre Defensivprobleme in den Griff? Die Niederlage gegen Kindberg-Mürzhofen lässt ESV Sparkasse Mürzzuschlag weiterhin in der Bredouille stecken. Doch auch Kindberg-Mürzhofen scheint unaufhaltsam zu sein – wer soll sie stoppen? Mit nunmehr elf Siegen und zwei Remis führen sie souverän die Oberliga Nord an und sind die unangefochtene "Mannschaft der Stunde".

Es bleibt abzuwarten, wie sich die nächsten Spiele entwickeln – aber eins ist sicher: In der Oberliga Nord ist noch lange nicht alles entschieden.

Stimmen zum Spiel:

René Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"Es war kein Leckerbissen, vor allem in der ersten Halbzeit hatten beide Mannschaften mit dem extrem starken Wind ihre Probleme! Sowohl wir, als auch die Mürzzuschlager hatten ihre Chancen. Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg dann schon in Ordnung. Der Tormann der Mürzzuschlager hat noch große Möglichkeiten von uns zu nichte gemacht und unter anderem auch noch einen Elfmeter gehalten!"

Kurt Taferner, Trainer Mürzzuschlag:

"Das war eine unglückliche Niederlage, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Es haben nur Kleinigkeiten gefehlt, um eine Sensation zu schaffen."

Oberliga Nord: ESV Sparkasse Mürzzuschlag – FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen, 2:3 (0:0)

90 Dominik Taferner 2:3

86 Jonas Sander 1:3

75 Patrick Leitner 1:2

70 Peter Fruehwirth 1:1

61 Dominik Taferner 1:0

Aufstellungen:

Mürzzuschlag ESV: Markus Taferner - Tobias Prochazka, Andre Grafeneder (K) - Tobias Breidler, Simon Schutting, Markus Ertl, Marc Toplanaj - Matthias Josef Moser, Dominik Kotzegger, Philip Aschenbrenner, Dominik Taferner



Ersatzspieler: Elias Leotrim Loshaj, Harald Leitner, Noah Fantur, Jan Müller, Rame Mehaj, Karlo Krajinovic



Trainer: Kurt Taferner

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen: Mario Reissenegger - Patrick Ritzinger, Dominik Leitner, Patrick Leitner, Kai Tösch - Marcel Petry, Manuel Trost (K), Jonas Sander - Michael Olschnegger, Florian Hoppl, Peter Frühwirth



Ersatzspieler: Ian Krenn, Luca Schiester, Julian Thomas Fauland, Timo Cavnicar, Noel Kaltenegger, Thomas Schnittler



Trainer: Rene Pitter

