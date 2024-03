FC Obdach unterliegt Bad Mitterndorf: Ein turbulentes 2:4 mit Spannung und Toren

Details Montag, 25. März 2024 19:10

In einem mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen trafen der FC Obdach und Bad Mitterndorf aufeinander, und die Zuschauer wurden nicht enttäuscht. Beide Teams versprachen ein aufregendes Spiel, und das Ergebnis war ein turbulentes 2:4 mit Toren, Leidenschaft und unvorhersehbaren Momenten.

Grund zum Jubeln gab es beim ASV Bad Mitterndorf genug

Ein actiongeladenes Duell boten der FC Obdach und Bad Mitterndorf den Zuschauern, wobei Letztere mit einem 4:2-Sieg das Feld verließen. Schon in den ersten Minuten setzte Michael Neuper ein kräftiges Statement für Bad Mitterndorf und brachte sie mit einem schnellen 1:0 in Führung. Doch Obdach ließ sich nicht lumpen und glich kurz darauf durch Stefan Marchl aus (14.). Die Führung wechselte hin und her: Denis Talic brachte Mitterndorf erneut in Front (24.), nur um dann Philip Bacher den Ausgleich für Obdach erzielen zu lassen (39.). Mit einem 2:2 ging es in die Halbzeit, die Partie völlig offen.

Doch Bad Mitterndorf hatte noch einiges im Köcher: Christoph Gassner brillierte mit einem Doppelpack (52./80.), der das Spiel zugunsten der Gäste entschied. Trotz der Niederlage zeigte Obdach kämpferischen Einsatz, konnte jedoch dem druckvollen Spiel von Mitterndorf nicht standhalten.

Christoph Gassner (hier im Duell mit Stefan Schwendinger) markierte einen Doppelpack

Trotz des Sieges bleibt Bad Mitterndorf an dritter Stelle

Die Niederlage belastet Obdachs Position in der Tabelle weiterhin, während Bad Mitterndorf unbeirrt auf dem dritten Platz bleibt. Obdachs Abwehrschwäche spiegelte sich erneut in den 47 kassierten Toren wider. Für Mitterndorf ändert sich nach diesem Sieg nichts an ihrer starken Position.

Obdach steht nun vor einer Herausforderung gegen SC Pürcher St. Peter-Freienstein (Samstag, 16 Uhr), während Mitterndorf sich mit Tus Raika St. Peter am Kammersberg (14 Uhr) messen wird. Beide Teams werden mit Spannung erwartet, um zu sehen, wie sie sich nach diesem Spiel präsentieren.

Stimme zum Spiel:

folgt

Oberliga Nord: FC Pabst Alko Rb Obdach – ASV Bad Mitterndorf, 2:4 (2:2)

80 Christoph Gassner 2:4

52 Christoph Gassner 2:3

39 Philip Bacher 2:2

24 Denis Talic 2:1

14 Stefan Marchl 1:1

9 Michael Neuper 0:1

Startaufstellungen:

Obdach: Clemens Schultermandl, Mirko Nikolic, Gregor Schaffer, Tamas Andras Bajor, Krisztian Kovacs, Denis Talic, Edin Bahtic, Stefan Schwendinger (K), David Sapljivi, Stefan Marchl, Thomas Pabst



Ersatzspieler: Christian Wenger, Lukas Reiter, Jonas Wilding, Thomas Krammer, Luca Elias Reichhold, Oliver Schachinger



Trainer: Kurt Schwendinger

Bad Mitterndorf: Christoph Wieser - Mario Lemes, Mateo Damis, Manfred Stögner, Armin Flatscher - Stephan Schachner (K), Josip Brtan, Michael Neuper, Marko Brtan - Philip Bacher, Christoph Gassner



Ersatzspieler: Johannes Sauer, Andreas Pliem, Radovan Smitran, Patrick Zaihsenberger, Noah Schönwetter, Adrian Leitner



Trainer: Andreas Schmid

by René Dretnik

Fotos: RIPU Sportfotos

