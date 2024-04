ASV Bad Mitterndorf überzeugt mit 4:1-Sieg gegen Tus Raika St. Peter am Kammersberg

Details Montag, 01. April 2024 09:03

Bad Mitterndorf kam gegen Tus St. Peter/Kbg. zu einem klaren 4:1-Erfolg. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur ASV Bad Mitterndorf heißen konnte.

Mateo Damis markierte einen Doppelpack

Doppelschlag vor der Pause

Die Begegnung begann ausgeglichen, doch es war Dominik Wassermann von Tus Raika St. Peter am Kammersberg, der in der 24. Minute das 0:1 erzielte. Kurz darauf verpasste er eine weitere gute Chance, den Vorsprung auszubauen. Franz Stocker vergab in der 34. Minute die Gelegenheit zum 0:2. Doch noch vor dem Halbzeitpfiff gelang den Hausherren ein Doppelschlag. Zuerst traf Mateo Damis zum Ausgleich (43.) Ausgleich und in der 45. Minute drückte Stephan Schachner den Ball zur 2:1 Führung über die Linie..

Nach der Halbzeit legte die Heimmannschaft richtig los und erhöhte schnell auf 3:1 durch Mateo Damisn (48.). Sein zweiter Tagestreffer war auch gleichzeitig die Vorentscheidung. In der 88. Minute machte Josip Brtan mit dem 4:1 den Endstand perfekt.

So steht es um die Teams

Obwohl ASV Bad Mitterndorf drei Punkte einfuhr, änderte sich ihre Position im Klassement nicht. Sie verzeichnen nun elf Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen in dieser Saison.

Tus Raika St. Peter am Kammersberg zeigte sich angesichts von 32 Gegentoren in dieser Saison defensiv wackelig, doch ihre Offensive traf immerhin 42 Mal. Nach 16 Spielen stehen sie auf dem sechsten Platz mit sieben Siegen, drei Remis und sechs Niederlagen. Die vierte Niederlage in Folge deutet auf eine ernsthafte Krise hin.

ASV Bad Mitterndorf wird am kommenden Freitag bei FC Stadtwerke Trofaiach antreten, während Tus Raika St. Peter am Kammersberg einen Tag später FC Pabst Alko Rb Obdach empfängt.

Stimme zum Spiel:

Andreas Schmid, Trainer Bad Mitterndorf:

"St. Peter war der erwartet schwere Gegner. Beim Tor haben wir uns ganz schlecht angestellt. Nach dem Doppelschlag vor dem Pausenpfiff sind wir dann gestärkt in die Hälfte zwei. Dort haben wir dann unser gewohntes Spiel - kontrollierte Defensive - aufziehen können. Schlussendlich geht der Sieg in Ordnung."

Oberliga Nord: ASV Bad Mitterndorf – Tus Raika St. Peter am Kammersberg, 4:1 (2:1)

88 Josip Brtan 4:1

48 Mateo Damis 3:1

45 Stephan Schachner 2:1

43 Mateo Damis 1:1

24 Dominik Wassermann 0:1

Aufstellung:

Bad Mitterndorf: Christoph Wieser - Mario Lemes, Mateo Damis, Manfred Stögner, Armin Flatscher - Stephan Schachner (K), Michael Neuper, Marko Brtan, Thomas Pliem - Philip Bacher, Radovan Smitran



Ersatzspieler: Johannes Sauer, Andreas Pliem, Josip Brtan, Patrick Zaihsenberger, Adrian Leitner



Trainer: Andreas Schmid

St. Peter/Kbg.: Manuel Plank, Philipp Reicher, Tobias Draschl (K), Stefan Sigl, Johannes Schnedl, Dominik Wassermann, Christopher Brugger, Franz Stocker, Harald Feichtner, Florian Brunner, Patrick Leitner



Ersatzspieler: Patrick Stolz, Simon Karner, Sandro Jost, Mika Brunner, Nicolas Stocker, Daniel Berger



Trainer: Martin Hebenstreit

