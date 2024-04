Bad Mitterndorf-Coach Schmid nach der Niederlage gegen Trofaiach: "Im Herbst haben wir in der 94. Minute einmal ein Spiel gewonnen, heute haben wir eines in der 95. Minute verloren."

Details Freitag, 05. April 2024 23:08

Auf dem Papier hatte Bad Mitterndorf im Vorfeld der Partie gegen FC Stadtwerke Trofaiach wie der klare Sieger ausgesehen. Auf dem Platz sah es jedoch anders aus, und ASV Bad Mitterndorf musste eine überraschende 1:2-Pleite hinnehmen. FC Trofaiach gelang ein Husarenstreich, indem dem Favoriten eine Niederlage beigebracht wurde.

Eldin Omerovic besorgte in der Nachspielzeit den Siegestreffer für Trofaiach

Die Gäste gingen durch Philip Bacher in Führung

Eigentlich hatten sich die Gäste gut vorbereitet, wussten über die Stärken der Gastgeber in puncto Kurzpassspiel Bescheid. Zu Beginn sah auch alles nach einem Sieg für den Favoriten aus. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Philip Bacher brachte sein Team in der achten Minute auf die vermeintliche Siegesstraße. Er schnappte sich knapp nach der Mittelauflage den Ball, düpierte zwei Gegenspieler und schob die Kugel eiskalt ein.

Doch die Hausherren steckten nicht auf, Robert Pachner nutzte die Chance für Trofaiach und beförderte in der 26. Minute das Leder per Kopf zum 1:1 ins Netz. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische die Akteure in die Pause.

Für FC Stadtwerke Trofaiach endete das Spiel, bei dem sich fast alle mit einem Unentschieden als Endstand arrangiert hatten, doch noch mit einem Sieg, weil Eldin Omerovic in der Nachspielzeit erfolgreich war. Nach einem Freistoß von der linken Seite drückte er den Ball über die Linie. Letzten Endes holte FC Trofaiach gegen ASV Bad Mitterndorf drei Zähler.

So geht es mit den Teams weiter

Nach diesem Erfolg steht Trofaiach auf dem zehnten Platz der Oberliga Nord. Fünf Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto.

Der Patzer von Bad Mitterndorf zog im Klassement keine Folgen nach sich. Die gute Bilanz der Gäste hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Mitterndorf bisher elf Siege, drei Remis und drei Niederlagen. ASV Bad Mitterndorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

FC Stadtwerke Trofaiach stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) bei FC Pabst Alko Rb Obdach vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Bad Mitterndorf ESV Sparkasse Mürzzuschlag.

Stimme zum Spiel:

Andreas Schmid, Trainer Bad Mitterndorf: "Ich habe mir eigentlich gedacht, dass wir gewinnen. Wir haben nach dem 1:0 komplett das Konzept verloren. Im Herbst haben wir in der 94. Minute einmal ein Spiel gewonnen, heute haben wir eines in der 95. Minute verloren. Irgendwann kommt alles zurück."

Oberliga Nord: FC Stadtwerke Trofaiach – ASV Bad Mitterndorf, 2:1 (1:1)

95 Eldin Omerovic 2:1

26 Robert Pachner 1:1

8 Philip Bacher 0:1

Aufstellungen:

FC Stadtwerke Trofaiach: Vinko Colic, Anton Leitner, Eldin Omerovic, Maximilian Trafela, Paul Leitner, Philipp Rabensteiner (K), Hrvoje Cavar, Robert Pachner, Oliver Köck, Daniel Tragler, Marcel Katic



Ersatzspieler: Felix Hochfellner, Nico Ebner, Philipp Puntinger, Ricco Klesch, Andreas Zechner, Ivano Francesevic



Trainer: Manuel Seidl

Bad Mitterndorf: Christoph Wieser - Mario Lemes, Manfred Stögner, Mateo Damis, Armin Flatscher - Stephan Schachner (K), Michael Neuper, Marko Brtan, Thomas Pliem - Philip Bacher, Christoph Gassner



Ersatzspieler: Johannes Sauer, Andreas Pliem, Radovan Smitran, Josip Brtan, Patrick Zaihsenberger, Adrian Leitner



Trainer: Andreas Schmid by René Dretnik Foto: RIPU Sportfotos

Details

