Störche ziehen weiter nach oben - zwei Elfer bringen Sieg gegen ESV Knittelfeld

In einem aufreibenden Duell in der Oberliga Nord zwischen dem ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld und dem FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen endete die Partie mit einem klaren 0:3-Sieg für die Gäste.

René Pitters Systemumstellung im zweiten Durchgang brachte den Erfolg

Gutes Spiel von Knittelfeld in der ersten Hälfte

In der ersten Halbzeit bot Knittelfeld zahlreiche Chancen, doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor finden. Kurz vor dem Pausenpfiff brach Manuel Trost mit einem verwandelten Elfmeter (46.) den Bann und ebnete damit den Weg für die Störche zu einem wichtigen Zeitpunkt.

In der zweiten Halbzeit vollzogen die Gäste eine Systemumstellung, die ihnen eine stärkere Präsenz auf dem Feld verschaffte. Sie hatten das Spiel im Griff und konnten in der Schlussphase zwei weitere Treffer erzielen. In der 86. Minute sorgte ein magischer Pass von Michael Olschnegger für Lukas Katzenberger (nicht verwandt mit Daniela Katzenberger), der das 2:0 erzielte.

Zwei Elfertore für die Störche

Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit (89.) gab es erneut einen Elfmeter für Kindberg, den Florian Hoppl sicher verwandelte und somit den Endstand von 0:3 besiegelte.

Die Gäste konnten sich am Ende über einen verdienten Sieg freuen, während Knittelfeld trotz einer starken ersten Halbzeit mit leeren Händen dastand.

Am kommenden Samstag trifft Knittelfeld auf Kapfenberger SV Amateure, FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen hat spielfrei.

Stimme zum Spiel:

René Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"Erste Halbzeit waren wir nicht so im Spiel wie gewollt weil es der Gegner aber auch gut gemacht hat. Wir wussten wie sie spielen, konnten aber ihre Tiefenläufe nur schlecht verteidigen. Da hätten wir auch zurückliegen können. Der Gegner hatte erste Halbzeit die besseren Chancen. Der Elfmeter der auch so zu geben ist hat uns natürlich geholfen. Nach Umstellungen in der 2. Spielhälfte hatten wir das Spiel aber im Griff und haben aufgrund der 2. Halbzeit dann auch verdient gewonnen!"

Oberliga Nord: ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld – FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen, 0:3 (0:1)

89 Florian Hoppl 0:3

85 Lukas Katzenberger 0:2

46 Manuel Trost 0:1

Aufstellungen:

ESV "Fliesen&Stein Stojcevic" Knittelfeld: Markus Karner - Thomas Neumann, Francesco Nagy, Manuel Spitzer, Sulejman Mujic, Patrick Berner (K) - Toni Sekic, Adrian Zaharia - Patrick Weinberger, Dejan Nikolic, Jan Luca Pongratz



Ersatzspieler: Julian Radlingmayr, Ilija Tomic, David Lackner, Ahmed Al Mohamed, Markus Hochfellner, Dalibor Tomic



Trainer: Martin Rosol

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen: Mario Reissenegger - Patrick Ritzinger, Dominik Leitner, Patrick Leitner, Kai Tösch - Marcel Petry, Manuel Trost (K), Nico Petry, Jonas Sander - Michael Olschnegger, Florian Hoppl



Ersatzspieler: Florian Berger, Luca Schiester, Jakob Wilfinger, Lukas Katzenberger, Thomas Schnittler



Trainer: Rene Pitter

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos

