Dynamisches Duell: FC Judenburg triumphiert mit 4:1 gegen SV AquaFux Thörl

Zwischen dem SV AquaFux Thörl und dem FC Judenburg entfaltet sich ein Drama auf dem Platz, voller Emotionen, Adrenalin und unberechenbaren Momenten. Die Luft war erfüllt von der Spannung, die diese Begegnung begleitete. Während die Fans ihre Teams mit Leidenschaft unterstützen, bereiteten sich die Spieler darauf vor, alles zu geben und den Sieg zu erringen.

Mark Klicnik markierte einen Doppelpack

Judenburg mit dem Blitzstart

Von Anfang an sprühte das Spiel vor Energie, als der FC Judenburg einen Blitzstart hinlegte, der den SV AquaFux Thörl ins Wanken brachte. Schon in der vierten Minute versenkte Marc Klicnik den Ball im Netz, und Judenburg setzte seinen Drang nach vorne fort. Christian Ritzmaier erhöhte nur sechs Minuten später mit einem kraftvollen Schuss, gefolgt von einem weiteren Treffer von Andreas Kriegl in der 19. Minute. Die Fans waren außer sich vor Begeisterung, während Judenburg mit einem Tor Vorsprung in die Halbzeitpause ging.

Thörl-Tormann Nicola Pichelbauer hielt einen Elfmeter

In der zweiten Halbzeit erwies sich Thörl-Keeper Pichelbauer als unbezwingbar, als er einen Elfmeter parierte und sich dabei wie eine Katze streckte. Doch trotz des zunehmenden Drucks von Thörl baute Judenburg seine Führung weiter aus. Marc Klicnik krönte seinen starken Auftritt mit einem weiteren Treffer zum 3:1 in der 79. Minute, und Matthias Waldhuber setzte in der Nachspielzeit mit einem weiteren Tor den Schlusspunkt.

Mit einer beeindruckenden Leistung sicherte sich der FC Judenburg einen ungefährdeten Erfolg gegen den SV AquaFux Thörl und bewies einmal mehr, dass sie zu den Top-Teams der Liga gehören.

Am Freitag empfängt SV AquaFux Thörl SC Pürcher St.Peter-Freienstein. Am Sonntag empfängt Judenburg FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen.

Stimme zum Spiel:

Karlheinz Kubesch, Trainer Judenburg:

"Das war die richtige und einzige akzeptable Antwort der Mannschaft auf das letzte Spiel. Wir hatten unglaublich viele Chancen, haben auch einen Elfmeter verschossen. Aufgrund des Auftritts meiner Mannschaft, vorallem in Hälfte eins, war der Sieg verdient. Großes Kompliment aber auch an Thörl, der Gegner hat sich nie aufgegeben."

Oberliga Nord: SV AquaFux Thörl – FC Judenburg, 1:4 (1:2)

91 Matthias Waldhuber 1:4

79 Marc Klicnik 1:3

19 Andreas Kriegl 1:2

10 Christian Ritzmaier 0:2

4 Marc Klicnik 0:1

Aufstellungen:

SV AquaFux THÖRL: Nicola Pichelbauer (K) - Elias Meisenbichler, Marcell Schönbeck, Dominik Rodler, Marvin Kernbichler, Kevin Schreiner - Florian Fuchs, Tim Tösch, Julian Stabelhofer - Pascal Baumgartner, Andreas Kriegl



Ersatzspieler: Emanuel Ebner, Philipp Andreitschitsch, Bilegsaikhan Enkhsaikhan, Fabio Untergrabner, Liam Kaltenegger, Patrick Kranz



Trainer: Herbert Ebner

FC Stadtwerke Judenburg: Michael Liebfahrt Bischof - Philipp Mühlhans, Daniel Hirzberger, Jan-Kristian Thurner, Adam Jolic - Albin Berisha, Marc Klicnik, Christian Ritzmaier (K) - Matthias Waldhuber, Fortini Matumona, Florian Stadler



Ersatzspieler: Berdan Sümbül, Estephane Muanda, Dragan Gavranovic, Lukas Matic, Levin Pejicic, Isak Halili



Trainer: Karl Heinz Kubesch

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos

