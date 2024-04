Munteres Bestschießen von Trofaiach - FC Obdach lässt sich überrumpeln

Details Samstag, 13. April 2024 19:25

Die Fußballfans in Obdach wurden zu einem wahren Fest des Torschusses eingeladen, als der FC Pabst Alko Rb Obdach auf die spielerisch stärkere Mannschaft des FC Stadtwerke Trofaiach traf. Doch was als munteres Bestschießen begann, entwickelte sich schnell zu einem wahren Feuerwerk an Toren für die Gäste.

Dreierpack von Philip Puntinger in Halbzeit eins

Kaum hatte der Schiedsrichter das Spiel angepfiffen, da stand es auch schon 1:0 für Trofaiach. Als ob sie auf einer Wettschießbude wären, zielte Philipp Puntinger mit chirurgischer Präzision und traf in der dritten Minute ins Schwarze. Doch damit nicht genug! Marcel Katic folgte seinem Beispiel und setzte den zweiten Treffer wie einen gezielten Schuss auf die höchste Pyramide an der Dosenbude.

Und als die Trofaiach-Truppe dachte, sie hätten genug Bälle ins Netz geschossen, legte Puntinger noch zwei weitere Treffer nach, als wären es die letzten Plüschtiere auf der Kirmes, die er unbedingt gewinnen musste! Mit einer 4:0-Führung zur Halbzeitpause fühlten sich die Gäste so sicher wie der Hauptpreis in der Schatztruhe.

Trofaich führte zur Pause mit 4:0

Doch Obdach ließ sich nicht lumpen und versuchte, dem Treiben Einhalt zu gebieten. Denis Talic schoss das erste Tor für die Heimmannschaft, als hätte er einen geheimen Trick am Basketballstand entdeckt. Doch Trofaiach zeigte keine Gnade und feuerte weiter auf das Tor, als gäbe es kein Morgen. Tore fielen wie Popcorn aus der Maschine: Tragler, Rabensteiner, Klesch - sie alle trugen sich in die Torschützenliste ein, als wäre es eine Ehre, den goldenen Fußballschuh zu gewinnen.

Selbst als Stefan Schwendinger und Gregor Schaffer für Obdach noch zwei Trosttore erzielten, fühlte es sich an, als würden sie versuchen, auf dem Jahrmarkt einen Riesenplüschbären zu gewinnen, während die Trofaiach-Truppe bereits den Hauptpreis in der Hand hielt.

In Hälfte zwei ging noch was

Am Ende des turbulenten Jahrmarktschießens fuhr Trofaiach einen verdienten Sieg ein, während Obdach sich fragte, ob sie vielleicht doch lieber bei den Zuckerwatte-Ständen geblieben wären. Doch wie das Leben auf dem Jahrmarkt, geht auch die Fußballsaison weiter, voller Höhen und Tiefen, mit neuen Spielen und neuen Chancen, den Jackpot zu knacken.

Nach dem Spiel zeigten die Trofaicher Jungs, dass sie es auch in der Kabine drauf haben

Stimme zum Spiel:

Manuel Seidl, Trainer Trofaiach:

"Wir haben heute mit einem sehr jungen Mannschaft gespielt und trotzdem in Obdach acht Tore geschossen. Wir waren über 90 Minuten die spielerische stärkere Mannschaft. Mehr Grund zum Feiern gibt es gar nicht."

Oberliga Nord: FC Pabst Alko Rb Obdach – FC Stadtwerke Trofaiach, 3:8 (0:4)

88 Gregor Schaffer 3:8

85 Nico Ebner 2:8

79 Stefan Schwendinger 2:7

67 Ricco Klesch 1:7

60 Philipp Rabensteiner 1:6

53 Daniel Tragler 1:5

48 Denis Talic 1:4

42 Philipp Puntinger 0:4

24 Philipp Puntinger 0:3

10 Marcel Katic 0:2

3 Philipp Puntinger 0:1

Aufstellungen:

Obdach: Clemens Schultermandl, Gregor Schaffer, Tamas Andras Bajor, Krisztian Kovacs, Denis Talic, Stefan Schwendinger, Jonas Wilding, Luca Elias Reichhold, Christoph Rieger, Stefan Marchl, Stefan Meusburger (K)



Ersatzspieler: Christian Wenger, Stefan Führer, Lukas Reiter, Thomas Krammer, Tobias Johann Kern



Trainer: Kurt Schwendinger

FC Stadtwerke Trofaiach: Vinko Colic, Anton Leitner, Eldin Omerovic, Felix Hochfellner, Paul Leitner, Philipp Puntinger, Philipp Rabensteiner (K), Hrvoje Cavar, Oliver Köck, Daniel Tragler, Marcel Katic



Ersatzspieler: Maximilian Trafela, Nico Ebner, Ricco Klesch, Andreas Zechner, Torsten Saischek



Trainer: Manuel Seidl

by René Dretnik

Fotos und Video: FC Trofaiach

