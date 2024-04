SC St. Peter-Freienstein schlägt Tus St. Peter/Kbg. klar

Details Montag, 15. April 2024 19:59

SC St.Peter-Freienstein erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen Tus St. Peter/Kbg. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte SC Pürcher St.Peter-Freienstein den maximalen Ertrag. St. Peter/Kbg. war im Hinspiel gegen SC St.Peter-Freienstein in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 7:1-Sieg eingefahren.

Führung für die Gastgeber

Die Partie beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne orientiert sind. Die Gastgeber sind optisch überlegen, können vorerst aber nicht gefährlich werden. Das sollte sich ändern. Marko Vodopijak brachte Tus Raika St. Peter am Kammersberg in der 25. Minute ins Hintertreffen - nach einem Corner bekommt er den Ball, zieht ab und das Leder wird unhaltbar abgefälscht. Die Gäste waren gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus.

Entscheidung fällt

Im zweiten Durchgang riskiert der Gast mehr, was auch notwendig ist, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Sie werfen alles nach vorne, kassieren dann aber das zweite Gegentor. Mateo Lovric erhöhte den Vorsprung von SC Pürcher St.Peter-Freienstein nach 80 Minuten nach einem Stanglpass auf 2:0. Marvin Auffinger gelang in den Schlussminuten nach einem Konter noch ein weiterer Treffer für das Heimteam (88.). Ein starker Auftritt ermöglichte SC St.Peter-Freienstein am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Tus St. Peter/Kbg.

SC Pürcher St.Peter-Freienstein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Nach dem errungenen Dreier hat SC St.Peter-Freienstein Position zwölf der Oberliga Nord inne. SC Pürcher St.Peter-Freienstein bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und elf Pleiten. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte SC St.Peter-Freienstein seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Bei St. Peter/Kbg. präsentierte sich die Abwehr angesichts 37 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (44). Trotz der Niederlage belegt Tus Raika St. Peter am Kammersberg weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Sieben Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat Tus St. Peter/Kbg. derzeit auf dem Konto. Die Leistungskurve von St. Peter/Kbg. zeigt steil nach unten und so wartet man nun schon seit sechs Spielen auf den nächsten Sieg.

Nächster Prüfstein für SC Pürcher St.Peter-Freienstein ist SV AquaFux Thörl (Freitag, 19:00 Uhr). Tus Raika St. Peter am Kammersberg misst sich am selben Tag mit FC Stadtwerke Trofaiach (18:30 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Jürgen Auffinger (Trainer St. Peter-Freienstein): "Ich bin natürlicih zufrieden mit den drei Punkten. Ich denke, dass es auch ein verdienter Sieg ist. Gegen St. Peter am Kammersberg ist es nie einfach zu spielen. Wir mussten also schon konzentriert sein und auch nicht nachlassen."

Aufstellungen:

SC PÜRCHER St.Peter-Freienstein: Uros Poljanec - Kevin Kutlesa, Marco Huber - Marvin Auffinger, Brajan Grgic, Christian Niederl, Marko Vodopijak, Tomislav Hanzek, Emre Asil - Ardian Berisha (K), Mateo Lovric



Ersatzspieler: Ermal Rexhi, Bernhard Paul Reichenfelser, Mario Fratzl, Sefa Asil, Niklas Heiland, Neko Cananaro



Trainer: Jürgen Auffinger

St. Peter/Kbg.: Manuel Plank, Philipp Reicher, Stefan Sigl, Johannes Schnedl (K), Sandro Jost, Dominik Wassermann, Christopher Brugger, Franz Stocker, Mika Brunner, Harald Feichtner, Florian Brunner



Ersatzspieler: Patrick Stolz, Simon Karner, Franz-Josef Hansmann, Nicolas Stocker, Daniel Berger



Trainer: Martin Hebenstreit

Oberliga Nord: SC Pürcher St.Peter-Freienstein – Tus Raika St. Peter am Kammersberg, 3:0 (1:0)

88 Marvin Auffinger 3:0

80 Mateo Lovric 2:0

25 Marko Vodopijak 1:0

