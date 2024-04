Fußballfest mit 400 Besuchern: St. Peter Freienstein gewinnt das Revierderby gegen Trofaich

Details Montag, 29. April 2024 09:41

Der SC Pürcher St.Peter-Freienstein zeigte eine beeindruckende Leistung gegen den FC Stadtwerke Trofaiach und sicherte sich einen verdienten Sieg mit 3:1. Von Beginn an spielbestimmend, setzten die Gastgeber ihren Gegner unter Druck und nutzten ihre Chancen effektiv, um wichtige Punkte zu sammeln.

Ardian Berisha traf zum 0:1 für St. Peter-Freienstein

St. Peter übte von Beginn an viel Druck aus

Das Spiel begann mit einer dominanten Vorstellung des SC Pürcher St.Peter-Freienstein, der bereits in der Anfangsphase mehrere Möglichkeiten schuf, um in Führung zu gehen. In der 43. Minute erlöste Ardian Berisha die Gastgeber und brachte sie nach einem Solo mit einem präzisen Treffer aus 20 Metern zum 1:0 in Führung, was auch den Halbzeitstand markierte.

In der zweiten Hälfte drängten die Gäste kurzzeitig auf den Ausgleich und hatten mit einem Freistoß Pech, der nur an die Latte knallte. Doch die Hausherren ließen sich nicht beirren und erhöhten in der 54. Minute durch Marko Vodopijak auf 2:0. Nach einer Kombination von Christian Niederl und Mateo Lovric schloss der Verteidiger die Aktion mustergültig an.

Spannende zweite Halbzeit

Trofaiach zeigte jedoch Kampfgeist und verkürzte in der 60. Minute durch Anton Leitner auf 2:1, was kurzzeitig für Spannung sorgte. Doch der SC Pürcher St.Peter-Freienstein behielt die Nerven und setzte den Schlusspunkt in der 74. Minute, als Mateo Lovric nach Stanglpass von Niklas Heiland, zum 3:1-Endstand traf.

In einer äußerst fairen Begegnung zeigte der SC Pürcher St.Peter-Freienstein seine Klasse und sicherte sich somit einen wichtigen Sieg gegen den FC Stadtwerke Trofaiach.

Am kommenden Freitag trifft SC St.Peter-Freienstein auf FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen, Trofaiach spielt tags darauf gegen ESV Sparkasse Mürzzuschlag.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Auffinger, Trainer St. Peter-Freienstein:

"Das war ein rassiges Derby mit vielen Zusehern. Der Tag war perfekt für uns, wir hatten die besseren Chancen und somit war der Sieg verdient. Wir sind sehr stolz auf die Jungs. Wir freuen uns schon auf das Spiel gegen Kindberg. Wir wollen dem Tabellenführer ein Bein stellen."

Oberliga Nord: SC Pürcher St.Peter-Freienstein – FC Stadtwerke Trofaiach, 3:1 (1:0)

74 Mateo Lovric 3:1

60 Anton Leitner 2:1

54 Marko Vodopijak 2:0

43 Ardian Berisha 1:0

