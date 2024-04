Stefan Leitner nach dem Sieg gegen St. Michael: "Wir sind wieder in der Spur!"

Details Freitag, 26. April 2024 22:04

Nach dem 4:1 Heimsieg gegen den ESV St. Michael ist man beim FC Obdach guter Dinge. Nach den drei schnellen Treffern in Halbzeit eins war die Partie für die Heimischen bereits entschieden. Der Name Stefan bürgt in Obdach scheinbar für Qualität. So hießen nämlich die Torschützen zum 1:0, 2:0 und 3:0 im Vornamen. Darf man in Obdach nun mit einer Statue des Hl. Stefans rechnen? Hier gehts zum Spielbericht. Wir haben das Statement vom sportlichen Leiter Stefan Leitner.

Stefan Meusburger traf zum 1:0 für den FC Obdach

Statement:

Stefan Leitner, sportlicher Leiter Obdach:

"Das war eine klare Angelegenheit. Wir waren spielerisch stärker, leider haben wir unser Chancen nicht alle verwertet. Der Sieg hätte auch höher ausfallen können. Wir sind wieder in der Spur!"

by ReD

Foto: RIPU

