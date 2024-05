Torspektakel: Judenburg schickt Liezen mit fünf Trümmern auf die Heimreise

Details Sonntag, 05. Mai 2024 20:07

In einem spannungsgeladenen Spiel zwischen dem FC Judenburg und dem SC Liezen, das mit einem klaren 5:2 Endstand zugunsten der Heimmannschaft endete, erlebten die Zuschauer eine wahre Torflut. Bereits in der ersten Halbzeit legte Judenburg mit einer beeindruckenden Leistung den Grundstein für den späteren Sieg. Die Mannschaft aus Liezen fand hingegen kaum ins Spiel und musste sich letztendlich geschlagen geben.

Matthias Waldhuber steuerte zwei Treffer bei

Ein furioser Start für Judenburg

Das Spiel begann mit einem schnellen Tor für Judenburg durch Philipp Mühlhans in der 3. Minute, was den Ton für den Rest des Spiels setzte. Schon früh zeigte sich, dass Judenburg entschlossen war, die Führung in der Liga zu behaupten. Trotz einiger Bemühungen von Liezen, ins Spiel zu finden, dominierte Judenburg weiterhin das Spielgeschehen. Matthias Waldhuber erhöhte - nach einem schönen Konter - in der 19. Minute auf 2:0, gefolgt von einem weiteren Treffer durch Dragan Gavranovic in der 35. Minute, der die Führung auf 3:0 ausbaute. Liezen war jetzt komplett von der Rolle. Kurz vor der Halbzeitpause gelang es Matthias Waldhuber erneut, das Netz zu treffen, wodurch Judenburg mit einem komfortablen 4:0 Vorsprung in die Pause ging.

Liezen kämpft sich zurück, doch Judenburg behält die Oberhand

Die zweite Halbzeit begann mit einer sichtbaren Steigerung der Bemühungen von Liezen, ins Spiel zurückzufinden. Fabio Alexander Huber konnte in der 58. Minute den Rückstand auf 4:1 verkürzen. Dieser Hoffnungsschimmer wurde jedoch durch Steven Thalhammer gedämpft, der in der 68. Minute einen weiteren Treffer für Liezen erzielte und das Spiel auf 4:2 brachte. Trotz dieser Aufholjagd ließ Judenburg nicht locker und bewies seine Stärke erneut in der 89. Minute, als Levin Pejicic den Endstand von 5:2 sicherte.

Während des gesamten Spiels zeigte Judenburg eine dominante Leistung und ließ wenig Zweifel daran, wer das Spielfeld als Sieger verlassen würde. Liezen hingegen konnte trotz einiger guter Phasen nicht genug Druck aufbauen, um das Spiel zu drehen. Mit diesem Sieg unterstreicht Judenburg seine Ambitionen in der Liga und sendet ein klares Signal an die Konkurrenz. Liezen muss sich nach dieser Niederlage neu sammeln, um in den kommenden Spielen wieder zu alter Stärke zurückzufinden.

Stimme zum Spiel:

Karl-Heinz Kubesch, Trainer Judenburg:

"Die erste Hälfte war sensationell von uns. Das war eine der besten Halbzeiten, die wir je gespielt haben. Liezen hatte nicht den Funken einer Chance. Das 4:0 zur Pause war mehr als hochverdient. Im zweiten Durchgang haben wir aufgrund des Vorsprungs die Partie ein wenig zu locker genommen, sind dadurch ausser Tritt geraten. In dieser Phase hat uns Liezen zwei Tore gemacht. Wir haben es auch verabsäumt noch zwei gute Chancen zu verwerten. Mit dem Treffer kurz vor Schluss haben wir dann letztendlich alles klar gemacht."

Oberliga Nord: Judenburg : SC Liezen - 5:2 (4:0)

89 Levin Pejicic 5:2

68 Steven Thalhammer 4:2

58 Fabio Alexander Huber 4:1

40 Matthias Waldhuber 4:0

35 Dragan Gavranovic 3:0

19 Matthias Waldhuber 2:0

3 Philipp Mühlhans 1:0

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos

