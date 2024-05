Erich Klug wechselt mit sofortiger Wirkung von Albersdorf zum SV Gutenberg

Details Dienstag, 21. Mai 2024 15:07

Erich Klug und der USVA Albersdorf-Prebuch hatten zunächst vereinbart, ab Sommer getrennte Wege zu gehen. Der USVA wird in die kommende Saison mit einem neuen Trainerteam in die Saison starten. Nun hat sich für Erich Klug kurzfristig eine neue Option ergeben, sodass er im Auswärtsspiel letzten Samstag gegen Kaindorf sein letztes Spiel auf der Trainerbank des USVA coachte. Heute Dienstag leitet Erich Klug bereits das Training beim Unterliga - Verein SV Gutenberg.

Fünf Jahre Erfolgslauf in Albersdorf - der Verein kommt in neue Dimensionen

Erich Klug übernahm als Cheftrainer im Juli 2019 die Albersdorfer, die bis zu diesem Zeitpunkt in über dreißig Jahren Vereinsgeschichte bestenfalls den 8. Platz In der 1. Klasse erreichen konnten und er hat auf Anhieb erfolgreiche Arbeit abgeliefert. Klug hat alle Vereinsrekorde gebrochen - in den sogenannten „Corona-Halbsaisonen“ führte er das Team auf den dritten und den zweiten Tabellenrang, dann folgte erstmals der Herbstmeistertitel im Jahr 2021 mit nur einer Niederlage. In der Endtabelle 2021/22 war man an dritter Position, was den mit Abstand größten Erfolg der Vereinsgeschichte bedeutete. Zur gleichen Zeit wuchs die Begeisterung rund um den Verein, der sich mit exclusiven Zuschauerzahlen schmücken darf.

Meistertitel mit Albersdorf und Aufstieg nach 39 Jahren 1. Klasse

Der große Wurf gelang Erich Klug und seinem Team dann in der Saison 2022/23, wo sagenhafte 75 Punkte und der erstmalige Meistertitel eingefahren werden konnte. Der erste Aufstieg in die Gebietsliga Ost war perfekt. Auch in dieser Saison begannen die Mannen um Erich Klug stark und konnten den Herbstdurchgang auf dem für einen Aufsteiger sehr guten 6. Rang beenden. Ein weitere Steigerung im Frühjahr war dann, auch aufgrund namhafter Abgänge nicht mehr möglich - aktuell ist man auf der 10. Position der Tabelle gereiht, weit entfernt von Abstiegssorgen.

Trennung nach fünf erfolgreichen Jahren - Statements

So beschloss der USVA nach fünf sehr erfolgreichen Jahren im Sommer 2024 ein neues Kapitel aufzuschlagen.

„Wir möchten uns bei Erich für großartige fünf Jahre bedanken, in denen wir gemeinsam die größten Erfolge unserer Vereinsgeschichte feiern durften. Wir wünschen Erich auf seinem weiteren sportlichen Weg alles Gute und hoffen ihn so oft es geht bei uns am Sportplatz begrüßen zu dürfen.

Er wird bei uns immer als der allererste Meistertrainer der Vereinsgeschichte in Erinnerung bleiben. DANKE Erich, Du bist eine USVA-Legende !“ Thomas Witting - Sportlicher Leiter im Namen des USV Albersdorf

"Danke dem gesamten Verein USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch und allen Fans ,die mir unglaubliche fünf Jahre die Treue gehalten haben. Ich werde immer an diese tolle Zeit zurückdenken - für mich beginnt nun ein neues Kapitel, ich möchte betonen, dass wir komplett in Frieden auseinander gehen. Es war mir eine Ehre!" - Erich Klug, nun Trainer SV Gutenberg

Bericht Florian Kober

