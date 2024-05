Kindberg-Mürzhofen-Coach René Pitter nach dem Remis gegen St. Peter: "Die rote Karte war komplett ungerechtfertigt!"

Details Samstag, 04. Mai 2024 19:15

Am Freitagabend boten der FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen und der SC Pürcher St.Peter-Freienstein den Fans ein aufregendes Fußballspiel, das mit einem 1:1-Unentschieden endete. Trotz eines frühen Rückschlags und einer roten Karte für Kindberg-Mürzhofen gelang es ihnen, zurück ins Spiel zu kommen und einen Punkt zu sichern. Die Gastgeber zeigten eine bemerkenswerte Resilienz, während St.Peter-Freienstein ihre Chancen nutzte, aber letztlich den Sieg nicht über die Zeit retten konnte.

Kai Tösch sah die rote Karte wegen einer Torchancenverhinderung

Ein Spiel voller Wendungen

Die Partie begann mit hohem Tempo, und beide Mannschaften suchten nach der frühen Führung. Die erste Halbzeit verlief jedoch ohne Tore, obwohl beide Seiten gute Möglichkeiten hatten, den Führungstreffer zu erzielen. Das Spielgeschehen wurde dann in der 45. Minute dramatisch, als Kai Tösch von Kindberg-Mürzhofen die Rote Karte sah und sein Team damit einen großen Teil des Spiels in Unterzahl bestreiten musste. Trotz des numerischen Nachteils kämpften die Gastgeber tapfer weiter.

Kurz nach der Halbzeitpause, in der 53. Minute, gelang es Ardian Berisha von SC St.Peter-Freienstein, seine Mannschaft mit 1:0 in Führung zu bringen. Dieser Treffer schien den Gästen den Weg zum Sieg zu ebnen, doch Kindberg-Mürzhofen gab sich nicht geschlagen. In der 61. Minute erzielte Peter Frühwirth den Ausgleichstreffer zum 1:1, ein Moment, der den Kampfgeist und die Entschlossenheit der Heimmannschaft unterstrich.

Spannung bis zum Schluss

Nach dem Ausgleichstreffer erhöhten beide Mannschaften den Druck, um den entscheidenden Siegtreffer zu erzielen. St.Peter-Freienstein erhielt in der 71. Minute einen Elfmeter, doch der Schuss ging neben das Tor, eine verpasste Gelegenheit, die sich am Ende als kostspielig erwies. Kindberg-Mürzhofen nutzte die verbleibende Spielzeit, um trotz der Unterzahl Druck zu machen, musste sich aber letztlich mit einem Punkt zufriedengeben.

Ardian Berisha versemmelte einen Elfmeter

Das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden, einem Ergebnis, das die Spannung und die wechselhaften Momente des Matches widerspiegelt. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, aber keiner konnte den entscheidenden Vorteil erlangen. Für die Zuschauer war es ein unterhaltsames Spiel, das einmal mehr die Unvorhersehbarkeit und den Reiz des Fußballs zeigte.

Stimmen zum Spiel:

René Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"Wir haben erste Halbzeit keinen Torschuss vom Gegner zugelassen und hatten alles im Griff! Nach der komplett ungerechtfertigten roten Karte in der ersten Halbzeit war es in der zweiten Hälfte für uns natürlich etwas schwieriger. Dennoch haben wir mit einem Mann weniger einen Rückstand aufgeholt und toll gekämpft. Wir hätten zum Schluss das Spiel auch noch gewinnen können!"

Jürgen Auffinger, Trainer St. Peter-Freienstein:

"Das war ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Leider haben sich in der ersten Hälfte zwei unserer Spieler verletzt. Der Elfmeter in der zweiten Halbzeit war der Matchball, den haben wir vergeben. Am Ende war das ein gerechtes Unentschieden. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung und dem Punktegewinn gegen eine starke Kindberger Mannschaft!"

Oberliga Nord: Kindberg-Mürz. : SC St.Peter-Freienstein - 1:1 (0:0)

61 Peter Frühwirth 1:1

53 Ardian Berisha 0:1

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos

