FC Obdach feiert spektakulären Heimsieg gegen SV Thörl

Details Samstag, 25. Mai 2024 20:17

In einem torreichen Match der 24. Runde der Oberliga Nord konnte sich der FC Obdach mit einem beeindruckenden 6:3-Sieg gegen den SV Thörl durchsetzen. Vor allem in der zweiten Halbzeit zeigte FC Obdach eine starke Leistung, die ihnen schlussendlich den Sieg einbrachte. Denis Talic, Stefan Meusburger und weitere Spieler waren die herausragenden Akteure auf dem Platz, während Andreas Kriegl und Pascal Baumgartner für die Gäste trafen.

Frühe Führung und packende erste Hälfte

Der Startpfiff war gerade erst verklungen, als Denis Talic bereits in der 23. Minute das 1:0 für den FC Obdach erzielte. Kurz darauf, in der 33. Minute, konnte erneut Talic nachlegen und erhöhte auf 2:0. Diese frühe Führung schien die Gastgeber in eine gute Position zu bringen, doch kurz vor der Halbzeitpause gelang dem SV Thörl der Anschluss. Elias Meisenbichler traf in der 45. Minute zum 2:1, wodurch die Spannung zurück ins Spiel kam und die Hoffnungen der Gäste auf ein Comeback nährte.

Obdach dominiert zweite Hälfte

Unmittelbar nach der Pause erhöhte FC Obdach jedoch den Druck. Jonas Wilding trug sich in der 51. Minute in die Torschützenliste ein und brachte sein Team mit 3:1 in Führung. Die Antworten von SV Thörl ließen auf sich warten, während FC Obdach weiter aggressiv nach vorne spielte. Luca Elias Reichhold baute die Führung in der 64. Minute auf 4:1 aus, gefolgt von Stefan Meusburger, der das 5:1 in der 66. Minute sicherstellte.

Ein weiteres Tor durch Stefan Marchl in der 88. Minute schien das Spiel endgültig zu entscheiden. Dennoch zeigte SV Thörl Charakter und kämpfte sich zurück ins Spiel. Pascal Baumgartner und Andreas Kriegl erzielten in der 90. Minute zwei schnelle Tore, womit der Spielstand auf 6:3 korrigiert wurde. Diese späten Tore brachten nicht mehr wirklich Spannung zurück.

Als das Spiel nach 95 Minuten zu Ende ging, konnte FC Obdach einen verdienten Sieg feiern. Ihre effektive Offensive und die Fähigkeit, unter Druck zu punkten, waren die Schlüssel zum Erfolg. SV Thörl zeigte ebenfalls gute Ansätze, konnte jedoch die erlittenen Rückschläge nicht mehr ausgleichen.

Oberliga Nord: Obdach : SV Thörl - 6:3 (2:1)

93 Andreas Kriegl 6:3

91 Pascal Baumgartner 6:2

88 Stefan Marchl 6:1

66 Stefan Meusburger 5:1

64 Luca Elias Reichhold 4:1

51 Jonas Wilding 3:1

45 Elias Meisenbichler 2:1

33 Denis Talic 2:0

23 Denis Talic 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Sigrid83 erstellt.

