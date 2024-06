Meisterpokal im Nest der Störche: Kindberg-Mürzhofen holt gegen Tus St. Peter/Kbg. ein 0:2 auf und sichert sich den Titel

Details Freitag, 07. Juni 2024 22:55

Das Spiel in der letzten Runde der Oberliga Nord zwischen Tus Raika St. Peter am Kammersberg und FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen endete mit einem spannenden 2:2-Unentschieden. Die Partie war von Anfang an intensiv und bot den Zuschauern zahlreiche aufregende Momente. Trotz einer 2:0-Führung zur Halbzeit konnte Tus St. Peter/Kbg. den Sieg nicht über die Zeit bringen, da Kindberg-Mürzhofen in der zweiten Hälfte stark aufspielte und den Ausgleich erzielte und sich somit den Meistertitel krallte.

Die Störche fliegen in Richtung Landesliga

Blitzstart und Dominanz von Tus St. Peter/Kbg.

Die Begegnung begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der ersten Minute setzte sich Florian Brunner nach einem präzisen Querpass von Brugger durch und brachte Tus St. Peter/Kbg. mit 1:0 in Führung. Diese frühe Führung setzte den Gastgebern offenbar Flügel, denn sie dominierten das Spielgeschehen in der ersten Halbzeit nahezu durchgehend.

Kindberg-Mürzhofen hatte große Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Bereits in der 10. Minute fiel die Nummer 22 der Gäste negativ auf, als er den Torhüter von Tus St. Peter/Kbg. rüde zu Boden brachte. Zum Glück konnte der Keeper weiterspielen. In der 16. Minute schienen die Gäste unter starkem Druck zu stehen, was der Kommentator mit "Die Kindberger schwimmen wortwörtlich" kommentierte.

Tus St. Peter/Kbg. hatte in der Folge mehrere Chancen, die Führung auszubauen. In der 27. Minute zeigte der Spieler mit der Nummer 22 der Gäste erneut ein spektakuläres Tempo, krachte jedoch mit voller Wucht in die Bande. Kurz darauf, in der 31. Minute, waren die Gastgeber weiterhin gefährlich, konnten ihre Führung jedoch zunächst nicht erweitern. Eine Rettungsaktion von Berger in der 32. Minute verhinderte ein fast sicheres Tor für Kindberg-Mürzhofen.

In der 45. Minute gelang es Tus St. Peter/Kbg. schließlich, die Führung auszubauen. Dominik Wassermann erzielte mit einem Heber das 2:0, was die Gastgeber mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause gehen ließ.

Kindberg-Mürzhofen schlägt zurück

In der zweiten Halbzeit zeigte Kindberg-Mürzhofen ein völlig anderes Gesicht. Die Gäste erhöhten den Druck und kamen in der 57. Minute zu einer 100%igen Torchance, die sie jedoch nicht nutzen konnten. In der 62. Minute wurde die starke Leistung von Plank Mani bei Tus St. Peter/Kbg. gelobt, der immer wieder auffällige Aktionen zeigte.

Kindberg-Mürzhofen blieb jedoch hartnäckig und wurde schließlich in der 78. Minute belohnt. Patrick Ritzinger erzielte den Anschlusstreffer zum 2:1 und brachte sein Team zurück ins Spiel. Nur drei Minuten später, in der 81. Minute, gelang Manuel Trost durch einen Freistoß der viel umjubelte Ausgleich zum 2:2.

Die Schlussphase des Spiels war von großer Spannung geprägt. In der 83. Minute wurde Tus St. Peter/Kbg. als die bessere Mannschaft gelobt, was ihre Bemühungen unterstrich, den Siegtreffer zu erzielen. Dennoch mussten sie einen Rückschlag hinnehmen, als Johannes Schnedl in der 89. Minute eine Gelb-Rote Karte sah und somit das Spielfeld verlassen musste.

Trotz aller Bemühungen beider Teams in den letzten Minuten und einer Nachspielzeit von vier Minuten blieb es beim 2:2-Unentschieden. In der 90. Minute wurde Kindberg-Mürzhofen zum Meistertitel gratuliert, und die Partie endete offiziell in der 94. Minute.

Dieses Spiel war ein echtes Spektakel und zeigte einmal mehr die Dramatik und Spannung, die der Fußball zu bieten hat. Beide Mannschaften verdienten sich ihren Punkt durch leidenschaftliche und engagierte Leistungen auf dem Platz.

Stimme zum Spiel:

René Pitter, Trainer Kindberg:

"Wir haben nach zehn Sekunden das 0:1 bekommen und in der 46. Minute das 0:2, schlechter kann man es nicht erwischen. Wir waren auch in der ersten Hälfte nicht aggressiv genug und sind generell nicht gut aufgetreten. In der zweiten Halbzeit waren wir dann besser, hatten auch Riesenchancen. Nach dem 1:2 Anschlusstreffer ist der unbedingte Siegeswille der Mannschaft bemerkbar geworden. Der Ausgleichstreffer war dann schlussendlich verdient."

Oberliga Nord: St. Peter/Kbg. : Kindberg-Mürz. - 2:2 (2:0)

81 Manuel Trost 2:2

78 Patrick Ritzinger 2:1

48 Dominik Wassermann 2:0

1 Florian Brunner 1:0

by René Dretnik

Fotos: FC Kindberg-Mürzhofen

