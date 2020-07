SVH Waldbach: Mit einer Menge frischem Personal zum Ligaverbleib!

Details Donnerstag, 16. Juli 2020 17:58

Bis 15. Juli hatten die Amateurvereine in Österreich die Gelegenheit an ihrem Kader für die kommende Spielzeit zu feilen. Diese Gelegenheit nutzte natürlich auch der SVH Waldbach! Um auch in der dritten Oberliga-Saison in Folge eine schlagkräftige Truppe ins Rennen zu schicken krempelten die Verantwortlichen des SVH den Kader ordentlich um. In der annullierten Vorsaison reichte es für die Kurz-Elf nach 13 Spieltagen für 14 Punkte und somit überwinterte man auf dem elften Zwischenrang in der Oberliga Süd-Ost. Bei planmäßigem Liga-Start Ende August würde man in der ersten Runde im heimischen Waldstadion auf die Zweiermannschaft des TSV Hartberg treffen.

Starkes Herbstfinish bleibt in Erinnnerung

Der SVH Waldbach befindet sich mit Trainer Arrigo Kurz mitten in der Vorbereitung für die anstehende Saison. Schon seit 2012 agiert Kurz beim SVH und bestritt als Spieler 236 Partien. Folgendes Fazit zieht er aus der abgebrochenen Vorsaison: „Wir haben zu Beginn der Herbstsaison sehr guten Fußball gespielt, sind aufgrund unserer schlechten Punkteausbeute aber schnell hinten rein gerutscht. In der Defensive waren wir als Mannschaft zu instabil und haben darum auch zu viele Tore bekommen. Gegen Ende der Herbstsaison haben wir mit zehn Punkten aus fünf Spielen den Kopf noch einmal aus der Schlinge gezogen. Das Team hat in dieser Phase einen sehr guten Charakter bewiesen und im Verein sind alle zusammengestanden, ansonsten wäre das auch nicht möglich gewesen.“

Vom Start überzeugt

Angesprochen auf die Folgen der Corona-Pandemie meint Kurz: „Natürlich war diese Situation sehr schwierig für uns, auch weil wir damit keine Erfahrungswerte hatten. Mit dem Abbruch der Saison und den darauffolgenden Maßnahmen hat sich eigentlich alles von selbst ergeben. Wir arbeiteten in der Corona-Zeit viel mit Cyber-Trainings um auch im ständigen Kontakt mit der Mannschaft zu sein. Als die Erlaubnis der Regierung schließlich kam, wurde sehr schnell das Kleingruppentraining unter Einhaltung der Vorschriften aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich von einem Meisterschaftsstart Ende August überzeugt! Für den gesamten Amateurfußball wäre das ansonsten ein Wahnsinn.“

Heftig am Tansferkarussell gedreht

Die Transferperiode dieses Sommers nutze man in Waldbach vollends aus, am Kader wurde einiges verändert und somit müssen sich die Fans des SVH an zahlreiche neue Gesichter gewöhnen.

„Wir konnten uns extrem früh auf die Kaderplanung konzentrieren, was auch ein kleiner Vorteil der Corona-Zeit war. Wir haben sehr viele Gespräche geführt und wollten uns punktuell verstärken. Der SVH Waldbach sieht sich als ein Verein, der jungen Spielern aus der Region die Chance gibt in der Oberliga eine gute Plattform zu finden. Es ist unser Bestreben, dass 80 bis 90 Prozent des Kaders aus der umliegenden Region stammt. Wir haben daher junge einheimische Spieler zurückgeholt, welche in den Nachwuchsteams von Hartberg oder Lafnitz ausgebildet wurden. Zudem haben wir Spieler mit großem Potential aus der Unterliga verpflichtet. Durch die Abgänge unserer fünf Legionäre gehen wir nun mit lediglich drei frischen ausländischen Akteuren in die Saison. In welcher das Ziel klar der Klassenerhalt ist“, betont Cheftrainer Kurz.

Die gesamte Transferliste des SVH Waldbach

by: Ligaportal/WM

