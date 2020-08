Der SV Fladnitz/T. ist gewillt an die Leistungen der Abbruch-Saison anzuschließen!

Details Freitag, 14. August 2020 14:14

Die SV Union Fladnitz an der Teichalm ist nun seit vier Jahren fixer Bestandteil der Oberliga Süd-Ost. In der abgebrochenen Vorsaison zeigte man sich wiederholt von einer richtig guten Seite. Mit Rang fünf konnte das Team rund um Trainer Manfred Mandl den namhaften Gegnern in der Liga mehr als nur Paroli bieten. Mit lediglich 19 Gegentreffern stellte man nach 13 Spieltagen zudem die zweitbeste Defensive. Die erste Möglichkeit ihre Qualitäten zu zeigen hat die Fladnitzer-Elf am 28. August, in der ersten Runde geht es auswärts gegen die Mannschaft aus Kirchberg an der Raab.

Fladnitz-Obmann Gerhard Mandl über…

… die Bewältigung der Corona-Zeit:

„Auf Seiten des Vereins war es eigentlich sehr ruhig in dieser Phase. Mit Beginn der Transferzeit zeigte sich schon, dass es anfangs sehr schwierig war eine Mannschaft zu formen und die Spieler wieder zu motivieren. Der eine oder andere Akteur beendete auch aufgrund von Covid-19 seine Karriere vorläufig. Ein weiterer Punkt ist die beschwerliche finanzielle Situation. Wir hatten eben keine Einnahmen, aber auf der anderen Seite doch schon ein paar Ausgaben. Es zeigt sich auch die Schwierigkeit, dass nach dieser Corona-Zeit nicht mehr alle Firmen dazu bereit sind uns weiter zu sponsern.“

… eine Durchführung der Meisterschaft 2020/21:

„Aus jetziger Sicht glaube ich schon daran! Ich hoffe es auch für uns alle, nicht nur für die Spieler, sondern auch für den ganzen Verband und natürlich auch die Fans. Wir haben schon ein paar Vorkehrungen getroffen und rechnen auch damit, dass es die eine oder andere Schwierigkeit im laufenden Betrieb geben wird. Mit allen vorgegeben Punkten sehe ich schon eine Möglichkeit, denn bei einem erneuten Abbruch würden einige Vereine nicht mehr weitermachen.“

… Aktivitäten am Transfermarkt:

„Wir haben mit Sandro Fuchs unseren sehr guten Einser-Tormann in Richtung Gratkorn verloren. Dazu wurde mit Fabian Lechmann ein weiterer Top-Spieler zu Wildon in die Landesliga transferiert. Besonders weh tut uns der Verlust von Stefan Gottfried Donner, er hat seine Karriere für unbefristete Zeit beendet. Amel Sahbegovic beendete ebenfalls seine Karriere, bleibt uns aber im Trainerteam weiter erhalten. Die Lücke im Tor schließen wir mit Johannes Straussberger, er kommt von Weiz und ist sicher einer der besten Torhüter in der Oberliga. Das 16-jährige Talent Fabian Andre Herbst wird uns ebenfalls verstärken, er wechselt vom Ausbildungszentrum Weiz zu uns zurück. Mit Kilian Pieber wurde ein weiterer junger Spieler zurückgeholt, er ist anfangs eher für unsere “Zweier“ geplant, aber wird sicher schon Einsätze in der Oberliga bekommen. Auch der Slowene Jure Bracko (Übelbach) wird ist uns in der neuen Saison zu Verfügung stehen.“

… die Ziele für die kommende Saison:

„Unser wichtigstes Ziel ist es in der Oberliga weiter zu bestehen. Vielleicht können wir die Platzierung des Herbstes wieder erreichen, ein Top 5 Platz wäre natürlich unser großes Ziel. Auch in der anstehenden Saison zählen wir mit Sicherheit zu den eher kleineren Vereinen in der Liga.“

… die Leistungen der Vorbereitung:

„Wir haben natürlich schon einige Partien absolviert, jedoch kann man die Vorbereitungsspiele nicht 1:1 ummünzen. Grundsätzlich war der Start in diese Testspielphase schon etwas schwierig, einfach weil wir noch nicht so weit waren wie manch andere Mannschaften. Corona hat sicher auch körperliche Spuren bei einigen Spielern hinterlassen. Ich hoffe daher, dass wir in den kommenden Wochen dahingehend noch etwas aufholen können. Unseren Auftaktgegner in der Liga (Kirchberg) zähle ich neben Fehring zu den Favoriten, daher müssen wir sicherlich mit mehr als 100 Prozent in dieses Spiel gehen.“

