Almenland startet mit gebündelten Kräften durch

Details Dienstag, 27. Juli 2021 19:59

Der SV Fladnitz und der FC Passail haben sich im Sommer fusioniert und wurden zum FC Almenland. Fladnitz beendete die abgelaufene Saison in der Oberliga Süd-Ost auf dem 9. Tabellenplatz. Dass die Saison abgebrochen wurde, war für die Fladnitzer damit wohl nicht gerade unerfreulich. Passail war beim Abbruch Siebenter. Für die neue Saison hat sich der neue Verein so Einiges vorgenommen. Wir haben an dieser Stelle mit Markus Fiedler, eimem Leistungsträger, gesprochen. Er hat uns verraten, wie es mit der Vorbereitung auf die neue Saison aussieht, ob er an eine komplette Saison glaubt und ob es Transfers gegeben hat.

LIGAPORTAL: Die vergangene Saison wurde abgebrochen – wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Markus Fiedler: "Wir sind eine neu zusammengewürfelte Truppe, wobei wir uns natürlich schon gut kannten, von daher war das fußballerische Kennenlernen nicht so schwierig. Aus Sicht der Spieler des FC Passail spielt man in einer neuen Liga. So wie die Vorbereitung und auch wie sonst alles läuft, stimmt uns das sehr positiv und mein persönliches Ziel wäre ein gesicherter Mittelfeldplatz."

LIGAPORTAL: Wie steht es um den Fitnesszustand?

Markus Fiedler: "Wir trainieren eigentlich seit dem ersten Tag an dem es wieder erlaubt war. Die Fitness darf also in keinster Weise ein Thema sein, jetzt geht es in den letzten Trainings vor der Meisterschaft ums Spielerisch-Taktische."

LIGAPORTAL: Gehst du davon aus, dass die neue Saison zu Ende gespielt wird?

Markus Fiedler: "Ich gehe davon aus, dass wir in dieser Saison zumindest ein Halbsaison-Ergebnis zustande bringen, einen Komplettabbruch wie in den letzten beiden Jahren kann ich mir nicht vorstellen. Auch von einem Lockdown gehe ich nicht mehr aus, aber es wird natürlich terminlich schon Verschiebungen und englische Wochen geben, der Spielplan so wie er jetzt auf Papier gebracht wurde sieht zwar schön aus, hält aber sicherlich nicht. Stichwort: Quarantäne der gesamten Mannschaft, wenn es einen Fall gibt."

LIGAPORTAL: Wie sieht es mit den Funktionären und den vielen helfenden Händen in Ihrem Klub aus? Wie tief sitzt bereits der Frust und gibt es diesbezüglich Abgänge zu verzeichnen?

Markus Fiedler: "Die Frage nach den Funktionären kann ich als Spieler in unserer neuen Situation mit der Vereinsfusion überhaupt nicht seriös beantworten. Ich denke nicht, dass jede helfende Hand in den vor Corona eigenständigen Vereinen auch weiterhin zur Verfügung steht, aber soweit es uns kommunziert wurde, konnten die Kräft gut gebündelt werden."

LIGAPORTAL: Ist Italien der verdiente Europameister?

Markus Fiedler: "Ja, Italien war vom Eröffnungsspiel weg für mich überraschend stark und hat den Titel verdient geholt."

LIGAPORTAL: Wie gefällt dir die brandneue Ligaportal-App? Schon runtergeladen und getestet?

Markus Fiedler: "Hab ich schon, aber noch sehr wenig benutzt, da die für mich interessanten Unterhaus-Ligen noch nicht gestartet sind."