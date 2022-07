Nach sensationellem Frühjahr: Almenland hat erneut viel vor

Details Donnerstag, 21. Juli 2022 15:23

Der FC Almenland beendete die Hinrunde in der Oberliga Süd-Ost auf dem starken dritten Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Markus Fiedler, einem Kicker der Almenländer. Zwölf Mal konnte man in der abgelaufenen Saison gewinnen. Dem gegenüber stehen sieben Unentschieden und sieben Niederlagen. Fiedler beantwortete uns Fragen zur Vorbereitung, zur abgelaufenen Saison und zu den Zielen für die neue Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der Saison zufrieden?

Markus Fiedler: "Ich denke, wirklich jeder im Umfeld des FCA war mit der abgelaufenen Saison mehr als zufrieden. Nachdem wir im ersten Jahr als neuer Verein überhaupt nicht wussten, wo wir stehen, ist der 3. Platz natürlich sensationell. Wir waren sozusagen „the Best of the Rest“, denn Fehring und die Hartberg Amateure spielten dann doch irgendwie in einer eigenen Liga, da kann man schon ein wenig stolz sein."

LIGAPORTAL: Gab es besondere Momente?

Markus Fiedler: "Davon gab es mehr als genug. Spontan fällt mir der Heimsieg im Herbst gegen Feldbach ein, wo wir zur Pause 0:3 zurück lagen und es in letzter Minute noch auf ein 4:3 gedreht haben. Oder die 10 Spiele in Serie, die wir im Frühjahr ungeschlagen waren. Oder das 4:3 gegen Pischelsdorf, wo beide Mannschaften mit offenem Visier und gegen Ende hin praktisch ohne Mittelfeld gespielt haben. Oder als nicht ganz so glückliches Beispiel das 3:3 gegen Kirchberg, wo wir in Minute 100 den Ausgleich bekommen haben. Gab also schon ein paar Momente bzw. Spiele, an die wir uns noch länger erinnern werden."

LIGAPORTAL: Wie schaut die Vorbereitung aus?

Markus Fiedler: "Anstrengend natürlich (lacht). Da es heuer so früh los geht wie noch nie und aufgrund der Urlaubszeit auch nicht durchgehend der ganze Kader zur Verfügung steht, wird natürlich richtig Gas gegeben. Bei uns liegt der Fokus derzeit auf Fitness und Beweglichkeit, damit wir bereit für eine intensive und hoffentlich verletzungsfreie Herbstsaison sind. Zusätzlich haben wir ein bis zwei Spiele pro Woche."

LIGAPORTAL: Was passiert abseits des Platzes bzw. wie hast du die Pause verbracht?

Markus Fiedler: "Ich bin einen Tag nach dem letzten Saisonspiel wieder Papa geworden, die Pause stand bei mir also ganz im Zeichen der Familie."

LIGAPORTAL: Auf welchen Positionen wird man sich verändern?

Markus Fiedler: "Wir haben leider einige menschlich und sportlich schmerzhafte Abgänge, teilweise zur Ligakonkurrenz. Konnten uns aber mit den beiden Allroundern Fabian Lechmann und Martin Gruber und im Tor mit Martin Gissing auch Qualität dazu holen. Zusätzlich hat unsere 2er-United-Mannschaft ein paar Zugänge denen durchaus der Sprung in die Oberliga zuzutrauen ist."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Markus Fiedler: "Bisher weiß ich nichts von einer Zielvorgabe seitens des Vereines, ich denke auch nicht dass die noch kommen wird. Wir wollen mit den hinteren Plätzen natürlich nichts zu tun haben und uns wenn möglich wieder im ersten Drittel festsetzen, das Potenzial hat der Kader jedenfalls dazu. Wir wollen guten Fußball bieten und unsere Fans dürfen sich bestimmt wieder auf das eine oder andere Spektakel freuen."

LIGAPORTAL: Wer wird Weltmeister?

Markus Fiedler: "Ich denke Frankreich, drücke aber Spanien die Daumen."

LIGAPORTAL: Was gefällt dir besonders an der Ligaportal-App?

Markus Fiedler: "Ich verfolge Unterklassen-Fußball sehr intensiv, daher ist es bestimmt eine der am meisten aufgerufenen Apps auf meinem Handy. Gerade die Live-Spielstände und wenn sich jemand die Zeit nimmt in guter Qualität zu tickern ist das natürlich ein Traum."

LIGAPORTAL: Wird das Titelrennen in der neuen Saison spannender als vergangene?

Markus Fiedler: "Ich denke, dass die Hartberg-Amateure in der kommenden Saison nicht aufzuhalten sind. Vielleicht wird es nicht ganz so deutlich wie bei Fehring heuer, aber mein Meistertipp steht."