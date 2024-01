SC St. Margarethen/Raab - Trainer Jakob Färber: "Großes Potenzial!"

Details Sonntag, 21. Januar 2024 20:10

Der SC St. Margarethen an der Raab beendete die Hinrunde in der steirischen Oberliga Süd-Ost auf dem starken siebenten Tabellenplatz. Die Margarethener fuhren 17 Punkte ein. Damit dürfte man wohl zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach nun mit Trainer Jakob Färber. Wir wollten von ihm wissen, was gerade im Verein passiert und wie die Ziele für das Frühjahr ausschauen.

LIGAPORTAL: Wie zufrieden bist du mit der Hinrunde?

Jakob Färber: "Da ich erst 4 Runden vor dem Ende der Hinrunde die Mannschaft übernommen habe, bin ich zufrieden, dass wir die Hinrunde noch mit 17 Punkten abgeschlossen haben."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Jakob Färber: "Von den 4 Spielen, sicher das Spiel in Almenland mit dem 3:0 Auswärtssieg. Da war in der Mannschaft so ein Feuer und eine positive Energie."

LIGAPORTAL: Wie sehr hast du die Winterpause genossen?

Jakob Färber: "Habe ich sehr genossen, vor allem mit der Familie Zeit zu verbringen und mit Freunden etwas zu unternehmen."

LIGAPORTAL: Wie hat sich die Mannschaft fitgehalten?

Jakob Färber: "Die Mannschaft hat sich mit einem Heimprogramm fit gehalten und seit letzter Woche sind wir schon wieder am Platz."

LIGAPORTAL: Haben sich die Saisonziele durch den Herbst verändert?

Jakob Färber: "Ich glaube, dass die Mannschaft ein großes Potential hat und wir das auch im Frühjahr zeigen werden."

LIGAPORTAL: Wie wichtig sind Onlineportale wie Ligaportal für den Amateurfußball?

Jakob Färber: "Sehr wichtig, dadurch hat der ganze Amateurfussball in Österreich an Bedeutung gewonnen."

LIGAPORTAL: Wie viele Punkte braucht es heuer für den Klassenerhalt bzw. Meistertitel?

Jakob Färber: "Wie viel Punkte für den Klassenerhalt reichen, ist immer schwierig vorherzusagen, da man nie weiß, wie viele Mannschaften von der Landesliga in die Oberliga absteigen. Ich schätze aber, dass knapp über 30 Punkte reichen werden."