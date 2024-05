Pischelsdorf schießt Burgau bei "Heimspiel" aus dem Stadion

Details Freitag, 24. Mai 2024 23:28

In einer außerordentlich dominanten Vorstellung besiegte der SV Wirtschaft Pischelsdorf den SC Profi Max Burgau mit einem spektakulären 7:1. Im Sparkassenstadion Pöllau, welches aufgrund von Unwetterschäden in Pischelsdorf als Austragungsort diente, zeigte die Heimmannschaft eine überragende Leistung, die mit sieben Toren der Gastgeber endete. Man ist gerüstet für das Spitzenspiel in der nächsten Woche.

Man ist in Form für den Gegner - der heißt SV Ilztal

Ein fulminanter Start für Pischelsdorf - nach weniger als 100 Sekunde führte man

Bereits in den ersten Minuten des Spiels setzte Pischelsdorf ein starkes Zeichen. In der 2. Minute eröffnete Manuel Hacker mit einem scharfen Schuss neben das Tor die Angriffswellen der Gastgeber.

Nächste hochprozentige Chance. Querpass von Hacker Manuel findet Nr 27 Filip Zupanic am Fünfer. Schuss knapp über's Tor. Reportsipp, Ticker-Reporter

Nur wenig später, in der 20. Minute, erzielte Bernd Tödling das erste Tor für Pischelsdorf, indem er einen meisterhaften Pass von Istvan Sebok über den Torwart hinweg ins Netz beförderte. Dieser Treffer entfachte eine Serie weiterer Tore. Nur fünf Minuten darauf, in der 25. Minute, zeigte Tödling erneut seine Klasse mit einem präzisen Freistoßtor ins lange Eck und erhöhte auf 2:0. Die Gäste waren ohne Zugriff. Pischelsdorf war die klar spielbestimmende Mannschaft.

Die Überlegenheit der Heimmannschaft wurde weiterhin in der 31. Minute durch Santino Schalks Kopfball nach einem Eckball demonstriert, der den Spielstand auf 3:0 brachte. Filip Zupanic und Paul Rechling bauten die Führung weiter aus, indem sie in der 38. und 43. Minute jeweils zielgenau trafen und somit das Ergebnis auf 5:0 zur Halbzeit hochschraubten.

Zweite Halbzeit: Pischelsdorf lässt nicht nach -am Ende bekommt Burgau sieben Treffer

Nach der Pause änderte sich am Spielgeschehen wenig. Pischelsdorf dominierte weiterhin auf dem Platz. In der 55. Minute erweiterte Manuel Hacker seinen Torkonto und das seines Teams mit einem sehenswerten Kopfball nach einer präzisen Flanke auf 6:0. Hacker, der bereits früher im Spiel glänzte, zeigte erneut seine Effektivität im Abschluss, indem er in der 77. Minute auf 7:0 erhöhte.

Randinformationen am Rande: Geübte Augen vermissen den Trainer Pischelsdorfs Christian Waldl. Aufgrund seiner roten Karte letzte Woche gegen Pingau muss er das Spiel von der Tribüne aus verfolgen, wird aber würdig vertreten von Schneider Reinhold. Reportsipp, Ticker-Reporter

Obwohl das Spiel bereits entschieden schien, gelang es Bruno Piskac in der 87. Minute, den Ehrentreffer für den SC Profi Max Burgau zu erzielen. Ein Fehler in der Pischelsdorfer Verteidigung ließ Piskac die Gelegenheit, den Spielstand auf 7:1 zu verkürzen. Trotz dieses späten Treffers blieb der überragende Sieg der SV Pischelsdorf unangetastet, und das Spiel endete mit einem klaren und verdienten 7:1-Erfolg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Die deutliche Überlegenheit der Pischelsdorfer in dieser Partie war ein eindrucksvoller Beweis ihrer Stärke in der laufenden Saison, während Burgau trotz des heutigen Rückschlags weiterhin mittendrin im Kampf um bessere Platzierungen in der Liga bleibt.

Nächste Woche kommt es zum Showdown in der Liga, wenn Pischelsdorf zum SV Ilztal reist. Burgau empfängt USV Grafendorf.

Aufstellungen:

Pischelsdorf: Marcel Vtic, Istvan Sebok, Sebastian Güsser, Marco Purkarthofer, Dominik Kulmer, Bernd Tödling (K), Nik Pintaric, Santino Schalk, Paul Rechling, Manuel Hacker, Filip Zupanic

Ersatzspieler: Krisztian Kemes, Aaron Ismael Nasri, Marco Hacker, Jakob Hofer, Niklas Köck, Manuel Artauf

Trainer: Reinhold Schneider

SC ProfiMax Burgau: Tarik Sivic - Cosmin-Adrian Luput, Maximilian Paugger - Janik Laschet, Bruno Piskac, Dominik Hirt, Sebastian Schalk, Erik Taucher, Lukas Kummer (K), Mateo Supljika, Ben Taucher -

Ersatzspieler: Dominik Krammer, Sebastian Fritz

Trainer: Christoph Pomper

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Pischelsdorf : SC Burgau - 7:1 (5:0)

87 Bruno Piskac 7:1

77 Manuel Hacker 7:0

55 Manuel Hacker 6:0

43 Paul Rechling 5:0

38 Filip Zupanic 4:0

31 Santino Schalk 3:0

25 Bernd Tödling 2:0

20 Bernd Tödling 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.