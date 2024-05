Nach 70 Jahren zum letzten Mal: SV Anger entführt drei Punkte vom TSV Pöllau

Details Freitag, 17. Mai 2024 23:10

Die Spatzen pfeifen es schon seit Wochen von den Dächern, nur von den beiden Vereinen hört man nichts Offizielles, obwohl das gesamte Pöllauer Tal bereits darüber redet: Der TSV Pöllau und der USC Sonnhofen machen gemeinsame Sache. So kam es im Rahmen der 23. Runde der Oberliga Süd-Ost zum letzten Mal zum Kräftemessen zwischen dem TSV Pöllau und dem SV Anger - ein Duell, das bis in die 1950er Jahre zurückreicht. Die Angerer entführten drei Punkte und wahren die Chance auf Platz 2, auf den man zwei Punkte Rückstand hat.

Spannende erste Halbzeit mit knappem Ergebnis

Die Partie begann aufgrund des Wetters verspätet, was die Spannung zusätzlich steigerte. TSV Pöllau eröffnete das Spiel mit frühen Angriffen, konnte jedoch in den Anfangsminuten keine klaren Chancen kreieren. Die Gäste aus Anger fanden nach einigen Minuten besser ins Spiel und starteten eigene gefährliche Vorstöße. Die erste große Chance hatte Anger in der 17. Minute, doch der Stürmer verfehlte das leere Tor. Nur wenige Minuten später, in der 23. Minute, verstärkten die Gäste ihren Druck, was schließlich in der 43. Minute belohnt wurde: Alexander Peter Pötz vollendete einen präzisen Pass mit einem eiskalten Abschluss zum 0:1.

TSV Pöllau antwortete unmittelbar mit intensiven Angriffsbemühungen. Man hatte kurz vor der Halbzeitpause die große Chance zum Ausgleich, doch der Versuch ging kläglich daneben, was sicherlich eine der entscheidenden Szenen der ersten Hälfte war.

Verpasste Chancen und dramatische Schlussphase

Nach der Pause intensivierte Pöllau den Druck weiter und drängte auf den Ausgleich. Schon früh in der zweiten Hälfte, in der 51. Minute, erspielte sich Lukas Scherf eine Großchance nach einer exzellenten Flanke, doch der Ausgleichstreffer blieb ihnen verwehrt. Das Spiel gestaltete sich zunehmend hitziger, und Pöllau dominierte die zweite Halbzeit mit zahlreichen Chancen. In der 79. Minute hatte Pöllau erneut die Möglichkeit zu punkten, doch ein starker Block eines Anger Verteidigers hielt den knappen Vorsprung aufrecht.

Die letzten Minuten des Spiels waren von hoher Spannung und Dramatik geprägt. Pöllau drängte vehement auf den Ausgleich und kam in der 90. Minute nach einem Freistoß zu einer weiteren bedeutenden Chance. Doch ein Foulspiel am Torwart verhinderte den möglichen Treffer. Trotz vier Minuten Nachspielzeit und einer sehr hitzigen Schlussphase, in der Pöllau alles nach vorne warf, gelang es den Gastgebern nicht, den Ball im Netz unterzubringen.

Das Spiel endete schließlich mit einem knappen 0:1-Sieg für SV Anger. Trotz einer starken Leistung und zahlreichen Chancen musste sich TSV Pöllau geschlagen geben, was die Gäste aus Anger sichtlich erleichterte, da sie den wichtigen Auswärtssieg unter Dach und Fach brachten.

Stimme zum Spiel:

Nico Redolf (Sportlicher Leiter Anger): "Erste Halbzeit war es ein sehr souveräner Auftritt von uns, Einbahnstraßenfußball, wo der Ball aber nicht sein Ziel fand! Völlig verdient durch einen Traumassist von Feichtinger, den Pötz eiskalt in Minute 43. verwandelt, gingen wir mit einer 1:0 Halbzeitführung in Kabine. Zweite Halbzeit haben wir leider den Faden verloren, im Zweikampf zu weit weg, die zweiten Bälle waren nicht auf unserer Seite und Pöllau hat sich neu aufgebäumt und kam immer besser ins Spiel. Nichtsdestotrotz haben wir mit allem was wir hatten dieses 1:0 über die Zeit gebracht, was auch den Charakter der Mannschaft zeigt! Die Duelle gegen Pöllau reichen bis in die 1950er Jahre zurück, schade, dass es heute das letzte Derby hinter dem Rabenwald war! Die 3 Punkte nehmen wir gerne mit - Derbysieger liegt uns in dieser Frühjahrssaison!"

Aufstellungen:

TSV Sparkasse Pöllau: Lorenz Koller, Stefan Moosbrugger, Marvin Gleichweit, Lukas Scherf, Edmond Movsesyan, Michael Prasch, Florian Köck, Fabian Jurak, Simon Heschl, Anton Stanic, Martin Rodler (K)



Ersatzspieler: Adrian Krasniqi, Jonas Baumgartner, Christoph Derler, Georg Wiesenhofer, Manuel Heschl



Trainer: Christian Gerlitz

SV ADA Anger: Philipp Gissing - Philip Kothgasser, Thomas Raser, Lukas Gaulhofer - David Holzerbauer, Alexander Kreimer (K), Sandro Feichtinger, David Lueger, Matthias Maximilian Scherr - Alexander Peter Pötz, Roland Kober



Ersatzspieler: Tobias Wilfling, Anton Pfandl, Fabian Grossegger, Stefan Holzerbauer, Florian Hutter



Trainer: Nico Redolfi

Oberliga Süd-Ost: Pöllau : Anger - 0:1 (0:1)

43 Alexander Peter Pötz 0:1

