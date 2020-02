Kompakt: Die 12 OLS-Testspiel-Ergebnisse aus der KW 05!

Details Sonntag, 02. Februar 2020 17:03

Ab dem 20. März rollt das Leder wieder in der Oberliga Süd/Ost. Zeit genug also, um sich dafür entsprechend vorzubereiten. Dabei wird es neben einem packenden Titelkampf wohl auch zu einer ganz engen Geschichte bezüglich der Abstiegsfrage kommen. Umso wichtiger wird sein, die "Hausaufgaben" so zu erledigen, dass man dann in der Frühjahrsrunde seine Vorgabe auch erreichen kann. LIGAPORTAL bleibt klarerweise am Ball und wird laufend die aktuellen Resultate präsentieren. Hier schon einmal die 12 Testspiel-Begegnungen aus der Kalenderwoche 05.

VEREIN GEGNER LIGA ERGEBNIS Hartberg Am. Söding GLW 11:0 Feldbach Weiz RLM 1:9 Feldbach St. Peter/O. ULS 3:2 Kirchberg Ilz LL 2:2 Kirchberg Murau OLN 1:1 Anger Heiligenkreuz LL 0:4 Anger Ilz LL 2:4 Krottendorf Bruck/Mur LL 1:5 Krottendorf Weiz II ULO 4:1 Pischelsdorf Gössendorf OLM 3:3 Gleisdorf II Eggersdorf ULM 2:1 Ilztal Gralla ULW 4:3

by: Ligaportal/Roo

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten