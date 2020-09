Nachtragsspiel: Eggendorf/Hartberg Am. klettert in Feldbach nach ganz oben!

Details Mittwoch, 30. September 2020 10:20

Am Dienstag treffen in der Oberliga Süd/Ost der SV Sparkasse Feldbach und der FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure aufeinander. Und bei diesem Nachtragsspiel gelingt es den Waldl-Mannen einen sehr deutlichen Dreier unter Dach und Fach zu bringen. Was soviel bedeutet, dass die Spielgemeinschaft nun nach fünf Partien mit 13 Punkten an der Tabellensptze zu finden sind. Die Feldbacher haben etwas an Boden verloren, aber die Spath-Truppe hat immerhin auch 9 Zähler zum vorweisen. Der Spielleiter war Markus Pöllabauer, assistiert wurde er von Christian Omulec und Michael Mittasch. 90 Zuseher waren im Sparkassen Stadion mit von der Partie.

Feldbach kann lange Paroli bieten

In der Anfangsphase hat es ganz und gar nicht den Anschein, dass es bei dieser Begegnung gleich zu 10 Treffern kommt. Die Feldbacher sind es, die das Zepter vorerst in der Hand haben. Aber mit vereinten Kräften gelingt es den Gästen sich schadlos zu halten. Mehr noch, in der 25. Minute kann man dann durch Stefan Binder mit 0:1 in Führung. Dieses Tor bewirkt dann nachfolgend, dass sich die Kräfteverhältnisse doch gehörig zu ändern beginnen. Was mit sich bringt, dass Eggendorf/Hartberg Am. nun wesentlich besser im Spiel ist und das auch in Zählbares ummünzen kann. Den Feldbachern gelingt es in der 29. Minute durch Patrick Riegler den 1:1-Gleichstand herzustellen. Was die Gäste aber nicht aus der Balance bringen sollte. Ein Elfmeter durch Florian Fuchs (32.) und Can Kisa (43.) sind schlussendlich verantwortlich für den 1:3-Spielendstand.

Die Gäste machen nun kurzen Prozess

Im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu drei Verwarnungen, allesamt auf Feldbacher Seite, fabrizieren die Gäste dann Nägel mit Köpfen. Denn gleich nach Wiederbeginn übernimmt man das Kommando und gibt das nachfolgend auch nicht mehr aus der Hand. Mit einem Doppelschlag ist es Jakob Kolb, der in der 53. und 58. Minute endgültig für glasklare Fronten sorgt. Aber auch nach dem 1:5 ist der Torhunger des Neo-Leaders noch nicht gestillt. Die Heimischen sind nun weitgehendst zum Zusehen degradiert. In der 63. Minute markiert Stefan Binder dann sein zweites Tor - neuer Spielstand: 1:6. In der Schlussphase gelingt es den Hausherren dann zumindest noch Resultatskosmetik zu betreiben. Bali Gashi (77.), Manuel Weinrauch (86.) bzw. auf das Neue Stefan Binder (85) treffen noch ins Schwarze - Spielendstand: 3:7.

SV FELDBACH - FSC EGGENDORF/HARTBERG AM. 3:7 (1:3)

Torfolge: 0:1 (25. Binder), 1:1 (29. Riegler), 1:2 (32. Fuchs/Elfer), 1:3 (43. Kisa), 1:4 (53. Kolb), 1:5 (58. Kolb), 1:6 (63. Binder), 2:6 (77. Gashi), 2:7 (85. Binder), 3:7 (86. Weinrach)

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo