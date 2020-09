Waltersdorf bezwingt Pöllau, das zwischenzeitlich 0:2 aufholt

Details Sonntag, 27. September 2020 08:13

In der Oberliga Süd-Ost empfing der Tabellenachte TUS Raiba Heiltherme Bad Waltersdorf in der 5. Runde den Tabellensechsten TSV Sparkasse Pöllau. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte TSV Sparkasse Pöllau mit 1:0 das bessere Ende für sich. Am Ende konnten sich die Waltersdorfer mit 4:2 durchsetzen.

Florim Gashi bringt TUS Raiba Heiltherme Bad Waltersdorf früh in Front

TUS Raiba Heiltherme Bad Waltersdorf startet furios in die Partie und kommt bereits früh in den Gefahrenbereich des Gegners. Florim Gashi bleibt vor dem Kasten eiskalt und bringt in der 6. Minute seine Mitspieler mit diesem Tor zum Jubeln, neuer Spielstand 1:0 - er steht in Folge eines Konters goldrichtig. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was auch gelingt. Pöllau hingegen tut sich etwas schwer im Spielaufbau. Bad Waltersdorf kann sich gleich zu Beginn ein leichtes Übergewicht erarbeiten und dem Gegner bereits nach wenigen Minuten einen schnellen Dämpfer verpassen. In Minute 15 fasst sich Philipp Schaffer ein Herz und verwertet nach einem Angriff über die Seite überlegt zum 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Pöllau versteht es dann aber, auch die Gastgeber ordentlich unter Druck zu setzen. Das ist auch notwendig, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Zan Horvat befördert in der 40. Minute den Ball über die Linie und stellt sehenswert auf 2:1. Damit ist wieder etwas Spannung drin. Nach 46 Minuten beendet der Schiedsrichter Halbzeit eins und gönnt den Fans eine kurze Verschnaufpause.

Turbulente Schlussphase

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Pöllauern, die den Schwung vom Ende der ersten Halbzeit mitnehmen. Julian Gleichweit beweist in Minute 69 Goalgetter-Qualitäten und stellt nach schönem Stanglpass auf 2:2. Damit haben die Pöllauer ein 0:2 aufgeholt und sie bleiben auch am Drücker. Anstatt des Führungstreffers führen dann die Waltersdorfer erneut. In Minute 80 staub Dominik Mild nach einem Torwartfehler zum 3:2 ab. Jetzt wirft Pöllau alles nach vorne. Anstatt des Ausgleichs fällt das 4:2. Florim Gashi verwertet in Minute 83 nach einem Konter zum 4:2 und lässt Trainer und Mitspieler jubeln. Nach dem Schlusspfiff bejubelt Bad Waltersdorf drei Punkte und geht mit Selbstvertrauen in die kommende Partie gegen SV Pischelsdorf. TSV Pöllau hingegen muss die Niederlage erst verdauen und hat gegen SV Krottendorf die nächste Möglichkeit, wieder anzuschreiben.

Thomas Sammer (Obmann Waltersdorf): "Hart erkämpfte drei Punkte waren das für uns. Nach der schnellen 2:0 Führung verabsäumten wir es, das Spiel zu entscheiden. Nach dem Ausgleich war es ein offener Schlagabtausch mit dem besseren Ende für uns. Pauschallob an alle Spieler für das Erkämpfen der drei Punkte."