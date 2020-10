Pischelsdorf knackt Waltersdorf in umkämpfter Partie

Details Montag, 05. Oktober 2020 09:05

Am Freitag traf SV Wirtschaft Pischelsdorf in der Oberliga Süd-Ost auf TUS Raiba Heiltherme Bad Waltersdorf. Die Zielsetzung der Gäste war vor Spielbeginn klar definiert: man wollte den Platz keinesfalls als Verlierer verlassen. Die Zuschauer durften sich auf interessante 90 Minuten freuen. Und die wurden es auch. Das Spiel endete mit einem 3:1-Erfolg der Heimischen, die jetzt gleich viele Punkte auf dem Konto haben wie Waltersdorf.

Matthias Tödling trifft nach 23 Minuten

Die Partie beginnt munter und stärkeren Pischelsdorfern, die den Gegner sogleich unter Druck setzen. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe die Pischelsdorfer das erste Mal jubeln. Matthias Tödling verwertet in Minute 23 zum 1:0 und lässt Trainer und Mitspieler jubeln. Er bleibt eiskalt. In weiterer Folge ist der Schiedsrichter gefordert, da das Spiel ruppiger wird. In der 32. Minute sorgt der Spielleiter für Farbe im Spiel - Gelb für Michael Adler. In der 44. Minute wird Stefan Payerl verwarnt und sieht ebenfalls die gelbe Karte. Waltersdorf hat nach dem Gegentreffer mehr investiert, kommt allerdings nicht richtig zwingend vor das gegnerische Tor. In der 45. Minute pfeift der Schiedsrichter die erste Halbzeit ab und schickt die Protagonisten zum Pausentee in die Kabinen.

Waltersdorf kann nicht zulegen

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Waltersdorfern, die den Schwung vom Ende der ersten Halbzeit mitnehmen. In Minute 58 fasst sich Tobias Tomka ein Herz und verwertet überlegt zum 1:1. Dem Treffer war ein Konzentrationsfehler in der Pischelsdorfer Hintermannschaft vorausgegangen. Doch schon kurz darauf legen die Pischelsdorfer wieder vor. In Minute 65 drückt Jakob Hofer den Ball über die Linie und stellt auf 2:1. Damit ist Waltersdorf jetzt gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Man riskiert mehr, doch anstatt des Ausgleichs fällt das 3:1 für die Heimischen. Bernd Tödling bewahrt in der 93. Minute die Übersicht und verwandelt präzise zum 3:1. In der zweiten Halbzeit griff der Schiedsrichter insgesamt fünf Mal zum gelben Karton (Stefan Fritz 46.; Tobias Tomka 59.; Matthias Toedling 82.; Jakob Hofer 91.; Wolfgang Schalk 93.). Danach beendet der Schiedsrichter das Spiel und SV Pischelsdorf darf nach einem 3:1 über drei Punkte im eigenen Stadion jubeln.

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "In der ersten Halbzeit war uns Pischelsdorf in allen Belangen überlegen. Zweite Halbzeit fanden wir besser ins Spiel. Aufgrund der zweiten Halbzeit wäre ein Punkt für uns durchaus drinnen gewesen, leider fehlte uns in einigen Situationen das Spielglück."