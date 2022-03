Kein Sieger bei Waltersdorf gegen Krottendorf

Details Samstag, 19. März 2022 10:05

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf und SV Krottendorf trennten sich am Freitagabend mit einem 1:1-Unentschieden. Krottendorf erwies sich gegen Bad Waltersdorf als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Das Hinspiel hatte Waltersdorf knapp für sich entschieden und mit 2:1 gewonnen.

Die Partie beginnt gleich munter und beide Teams spielen nach vorne. Philipp Schaffer kommt nach wenigen Augenblicken schon zu einer Möglichkeit, segelt aber am Ball vorbei. Eine Chance der Krottendorfer wird in der Anfangsphase genauso vergeben. Dann ist es der Waltersdorfer Goalie, der in einer Situation eingreifen muss und den Rückstand verhindert. Dann zappelt das Leder aber im Netz von Krottendorf. Hereingabe von Christoph Reichl und in der Mitte steht Florim Gashi, der per Kopf zur Führung trifft. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, woraus aber nichts wird. Nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiri ab und schickt die beiden Teams in die Pause.

Die zweite Halbzeit ist zunächst geprägt von Fouls. Beide Mannschaften nehmen dann Wechsel vor. Krottendorf muss immer riskieren, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Das passiert auch, auch wenn das Risiko auch viel Räume für Waltersdorf ermöglicht. Ein gut zu Ende gespielter Konter und schon wäre die Partie wohl entschieden. Als schon niemand mehr mit dem Ausgleich rechnet und Waltersdorf den drei Punkten sehr nahe ist, steht es doch 1:1. Nico Mandl drückt das Leder in der 86. Minute über die LInie und sichert den Krottendorfern damit einen Punkt ab. Nach etwas mehr als 90 Minuten ist das Spiel dann vorbei.

Sicherlich ist das Ergebnis für Waltersdorf nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. Acht Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf derzeit auf dem Konto. Acht Spiele ist es her, dass Bad Waltersdorf zuletzt eine Niederlage kassierte.

Mit 20 Zählern aus 14 Spielen steht Krottendorf momentan im Mittelfeld der Tabelle. Sechs Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Siege waren zuletzt rar gesät bei SV Krottendorf. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon vier Spiele zurück.

Am nächsten Freitag reist Waltersdorf zu TSV Sparkasse Pöllau, zeitgleich empfängt Krottendorf USC Raika Eichkögl.

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "In der ersten Halbzeit waren wir überlegen und gingen auch verdient in Führung. Zweite Halbzeit war ausgeglichen. Leider haben wir einige Chancen nicht genützt und haben zum Schluss den Ausgleich kassiert. Trotzdem bin ich aufgrund der schwierigen Vorbereitung zufrieden mit dem Punkt."

Oberliga Süd-Ost: TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf – SV Krottendorf, 1:1 (1:0)

38 Florim Gashi 1:0

89 Nico Mandl 1:1