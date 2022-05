Gleisdorf erwischt Waltersdorf auf falschem Fuß

Details Sonntag, 29. Mai 2022 19:51

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf wurde der eigenen Favoritenstellung nicht gerecht und verlor gegen die Zweitvertretung von FC Gleisdorf 09 deutlich mit 0:3. Die Prognosen für Bad Waltersdorf waren gut. Doch am Ende zogen Wolken auf und der Favorit sonnte sich nicht im Freudenjubel. Im Hinspiel hatte sich Gleisdorf II als keine große Hürde erwiesen und mit 2:5 verloren. Am Abstieg wird der Sieg der Gleisdorfer aber wohl nichts mehr ändern.

Die Gastgeber finden besser ins Spiel und setzen den Gegner unter Druck. In Minute 17 trifft der Tabellenletzte zum ersten Mal ins Schwarze. Per Fallrückzieher landet der Ball im Tor. Mit der Führung im Rücken wollen die Gleisdorfer nachlegen, was aber nicht gelingt. Waltersdorf ist bemüht, kann aber nicht zulegen. Das Spiel plätschert dahin und es geht mit der Führung der Gleisdorfer dann auch in die Pause.

Gleich nach Wiederbeginn behauptet sich FC Gleisdorf 09 II gegen die Hintermannschaft von Waltersdorf. Neuer Spielstand: 2:0 (52.) - schöner Lupfer. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Waltersdorfer werfen in der Schlussphase alles nach vorne, doch anstatt des Anschlusstreffers fällt das 0:3. Leon Pliso stellt schließlich in der 89. Minute nach einem Konter den 3:0-Sieg für Gleisdorf II sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte dem Heimteam am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf.

Am nächsten Freitag reist Gleisdorf II zu USC Raika Eichkögl, zeitgleich empfängt Waltersdorf SV bestpoint Feldbach.

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Leider war heute gegen eine verstärkte Gleisdorfer Zweier nicht drinnen. Dennoch haben wir unsere Chancen leider nicht genützt. Wir werden die letzten zwei Runden noch alles raushauen, um das Saisonziel Platz 3 zu erreichen."

Oberliga Süd-Ost: FC Gleisdorf 09 II – TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, 3:0 (1:0)

89 Leon Pliso 3:0

52 Samir Mujkanovic 2:0

17 Samir Mujkanovic 1:0