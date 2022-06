4:0-Sieg! Almenland lässt Pöllau keine Chance

Details Samstag, 04. Juni 2022 21:52

FC Almenland kam gegen TSV Sparkasse Pöllau zu einem klaren 4:0-Erfolg. FC Almenland erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit TSV Pöllau beim 2:1 einen knappen Sieger gefunden.

Kaum hatte die Partie begonnen, bringt Florian Karrer FC Almenland vor 200 Zuschauern mit 1:0 in Führung. Angriff über rechts, Stanglpass von Göbel und Flo Karrer schiebt aus kurzer Distanz am ersten Pfosten ein. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was aber nicht gelingen sollte. Auch Pöllau kommt dann besser ins Spiel und setzt den Gegner unter Druck. Man hat dann auch gute Möglichkeiten, das zweite Tor erzielen aber die Gastgber. Ein flacher Pass von Flo Karrer von rechts geht an Freund und Feind vorbei. Linksverteidiger Michael Vorraber steht ganz allein und schiebt unbedrängt ein. Damit ist für klare Fronten gesorgt und es geht mit der klaren Führung auch in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt wieder mit stärkeren Almenländern, die das Spiel schnell entscheiden wollen. Das sollte auch gelingen: Einen Vorraber-Kopfball nach einer Ecke kann Pöllau-Keeper Schlagbauer noch abwehren, gegen den Schuss von Matzga Knoll ist er aber machtlos. Damit steht es nach 62 Minuten 3:0. Eigentlich war Pöllau schon geschlagen, als Maximilian Karrer das Leder mit einem schönen Schuss ins Eck zum 0:4 über die Linie beförderte (65.). Letztlich kam FC Almenland gegen die Gäste zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Am nächsten Freitag reist FC Almenland zu SV Hochwechsel Waldbach, zeitgleich empfängt TSV Pöllau FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.

Daniel Jokesch (Sportlicher Leiter Pöllau): "Man muss heute neidlos anerkennen, dass der Gegner stärker war. Dennoch müssen wir uns insgesamt anders präsentieren. Insofern müssen wir über die Leistung reden. Vor allem das 0:2 ist zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt gefallen."

Oberliga Süd-Ost: FC Almenland – TSV Sparkasse Pöllau, 4:0 (2:0)

65 Maximilian Karrer 4:0

61 Martin Raffael Knoll 3:0

33 Michael Vorraber 2:0

8 Florian Karrer 1:0