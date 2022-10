Jetzt Tabellenführer: Hartberg Amateure gewinnen Spitzenspiel in Bad Waltersdorf

Details Samstag, 15. Oktober 2022 07:50

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf büßte mit der 2:3-Niederlage gegen die FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure im Spitzenspiel der elften Runde in der Oberliga Süd-Ost die Tabellenführung ein. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Für die Waltersdorfer ist es die erste Saisonniederlage, Hartberg bewahrt die weiße Weste.

Das Spiel ist von der ersten Minute an munter geführt und auf starkem Niveau. Für Tore reicht es vorerst aber trotz der einen oder anderen Chancen auf beiden Seiten nicht. Dann ist es aber doch so weit: Bevor es in die Pause ging, erwischt Florim Gashi die Hartberger Defensive auf dem falschen Fuß und hatte noch das 1:0 von Bad Waltersdorf parat (40.). Geschockt zeigte sich Eggendorf/Hartberg Amat. nicht. Nur wenig später war Fabian Wilfinger nach einem Eckball mit dem Ausgleich zur Stelle (45.) - glücklicher Treffer. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Waltersdorfer: Der Treffer zum 2:1 sicherte Eggendorf/Hartberg nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Wilfinger in diesem Spiel (47.). Damit haben die Hartberger das Spiel gedreht und Waltersdorf ist gefordert. Die Heimischen werfen jetzt alles nach vorne. Tobias Wilfinger lenkte den Ball schließlich ins eigene Tor und bescherte Waltersdorf den 2:2-Ausgleich (76.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Emir Redzic den entscheidenden Führungstreffer für FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure erzielte (86.) - er trifft vom Elfmeterpunkt - eine strittige Situation. Als der Referee die Begegnung beim Stand von 3:2 letztlich abpfiff, hatten die Gäste die drei Zähler unter Dach und Fach.

Nach elf Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf 28 Zähler zu Buche.

Der Dreier gegen den Gastgeber beförderte Eggendorf/Hartberg Amat. an die Spitze der Oberliga Süd-Ost. Erfolgsgarant von Eggendorf/Hartberg ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 45 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. In den letzten fünf Spielen ließ sich FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher neun Siege ein.

Am kommenden Samstag tritt Bad Waltersdorf bei SV Hochwechsel Waldbach an, während Eggendorf/Hartberg Amat. einen Tag später TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. empfängt.

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Vor grandioser Kulisse mussten wir heute leider die erste Saisonniederlage einstecken. Wir haben alles versucht, der Elfmeter zum Schluss ist bitter."

Oberliga Süd-Ost: TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf – FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat, 2:3 (1:1)

86 Emir Redzic 2:3

76 Eigentor durch Tobias Wilfinger 2:2

47 Fabian Wilfinger 1:2

45 Fabian Wilfinger 1:1

40 Florim Gashi 1:0