Krottendorf beendet mit Sieg über Pöllau Negativlauf

Details Samstag, 22. Oktober 2022 15:02

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die SV Krottendorf mit 1:0 gegen TSV Sparkasse Pöllau für sich entschied. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Die Krottendorfer beenden damit eine Niederlagenserie. Immerhin verlor man zuletzt vier Mal in Folge.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Dabei spielen die beiden Teams durchaus flott nach vorne und mit offenem Visier. Einzig das Toreschießen will nicht klappen. So plätschert das Spiel dahin- die sich ergebenden Möglichkeiten entschärfen die Torleute. Dennoch gibts im ersten Durchgang keine Tore und der Schiedsrichter schickt die beiden Teams nach etwas mehr als 45 Minuten in die Pause.

Auch im zweiten Durchgang dauert es eine Weile, bis sich eine der beiden Mannschaften in der Hälfte des Gegner festsetzen kann. Das sind letztlich die Krottendofer. Florian Pösinger steht nach einer Standardsituation goldrichtig und versenkt das Leder im Kasten der Pöllauer, die damit jetzt gefordert sind, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Sie werfen alles nach vorne, doch Krottendorf bringt die drei Punkte über die Zeit.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SV Krottendorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Krottendorf auf insgesamt nur drei Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Mit 20 Zählern aus zwölf Spielen steht TSV Pöllau momentan im Mittelfeld der Tabelle. Die Situation bei den Gästen bleibt angespannt. Gegen SV Krottendorf kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Am nächsten Freitag reist Krottendorf zu SV Ada Anger, zeitgleich empfängt Pöllau SC St. Margarethen an der Raab.

Daniel Jokesch (Sportlicher Leiter Pöllau): "Es wäre eine klare 0:0-Partie gewesen gegen Krottendorf. Ein Standard hat das Match letztlich entschieden. Gratulation an Krottendorf."

Oberliga Süd-Ost: SV Krottendorf – TSV Sparkasse Pöllau, 1:0 (0:0)

67 Florian Poesinger 1:0

Foto: Krottendorf Facebook