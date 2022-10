Ilztal knöpft Anger in enger Partie einen Punkt ab

Details Samstag, 22. Oktober 2022 15:10

Auf dem Papier hatte Anger im Vorfeld der Partie gegen SVU Ilztal wie der klare Sieger ausgesehen. Auf dem Platz musste SV Anger sich jedoch überraschend mit einem 1:1-Unterschieden zufriedengeben. Die Prognosen für SV Ada Anger waren gut. Doch am Ende zogen Wolken auf und der Favorit sonnte sich nicht im Freudenjubel.

Ilztal startet besser ins Match und findet nach sechs Minuten die erste Chance vor - der Kapitän versucht es, scheitert aber aus guter Position. In der 19. Minute auch Anger mit der ersten Gelegenheit, aber der Torwart klärt zur Ecke - diese bringt nichts ein. Jetzt bleiben die Angerer am Drücker - Kober vernascht Ritter und legt quer. Die Gäste jubeln schon, aber der Assistent hebt seine Fahne und entscheidet auf Abseits. Kurz darauf wieder eine Top-Gelegenheit, doch wieder scheitern die Gäste. Das ist es dann gewesen für die erste Halbzeit.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Ilztaler. Für das erste Tor sorgt David Holzerbauer - er versenkt einen Freistoß aus 20 Metern direkt im Tor von Ilztal, das jetzt gefordert ist, wenn man die Niederlage noch abwenden will. Kurz darauf schon die erste Gelegenheit für die Ilzer von der linken Seite auf rechts - Windhaber nimmt den Ball per Seitfallzieher unglaublich, doch der Ball geht knapp am linken Eck vorbei. Kurz darauf überspielt Klamminger zwei Gegenspieler im Mittelfeld und zieht ab - knapp am Tor vorbei. Die Ilztaler werfen alles nach vorne und man wird belohnt: Simon Schwarz mit dem langen Ball über die Abwehr hinweg, David Kulmer bekommt den Ball, geht am Tormann vorbei und schiebt zum verdienten Ausgleich ein. Damit ist wieder alles offen und eine spannende Schlussphase garantiert. Es bleibt aber dabei - nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiedsrichter ab.

SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Insbesondere an vorderster Front liegt bei SVU Ilztal das Problem. Erst neun Treffer markierte SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal – kein Team der Oberliga Süd-Ost ist schlechter. Einen Sieg, drei Remis und acht Niederlagen hat SVU Ilztal momentan auf dem Konto. Seit sieben Spielen wartet SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Bei SV Anger präsentierte sich die Abwehr angesichts 25 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (33). Ein Punkt reichte Anger, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 20 Punkten steht SV Ada Anger auf Platz drei. Nur zweimal gab sich SV Anger bisher geschlagen. Seit fünf Begegnungen hat Anger das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Am kommenden Samstag tritt SVU Ilztal bei USC Raika Eichkögl an, während SV Ada Anger einen Tag zuvor SV Krottendorf empfängt.

Philipp Zink (Obmann Anger): "Wir haben gewusst, dass es eine ganz schwere Partie wird in Ilztal. So ist es auch gekommen. Wir hätten zwar in der ersten Halbzeit schon 1:0 führen müssen, leider ist uns das Tor aber nicht gelungen. Wir können prinzipiell mit dem Punkt gut leben."

Oberliga Süd-Ost: SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal – SV Ada Anger, 1:1 (0:0)

79 David Kulmer 1:1

48 David Holzerbauer 0:1

Foto: Anger Facebook