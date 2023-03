Krottendorf bezwingt Ilztal und feiert dritten Sieg in Folge

Details Sonntag, 19. März 2023 13:08

SV Krottendorf trug gegen SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal einen knappen 1:0-Erfolg davon. Die Überraschung blieb aus, sodass SVU Ilztal eine Niederlage kassierte. Im Hinspiel war Krottendorf in einem Match auf Augenhöhe ein 1:0-Sieg geglückt. Mit dem 1:0 feiern die Krottendorfer den dritten Sieg in Folge.

Die Partie beginnt mit stärkeren Gästen, die in der zehnten Minute Pech haben, als ein Schuss nur an die Stange geht. Generell sind die Ilztaler in der ersten Halbzeit das aktivere Team, man findet auch weitere Gelegenheiten vor, doch das Leder will irgendwie nicht ins Tor. Nach etwas mehr als einer halben Stunde dann erst die erste Chance für die Krottendorfer, doch der Schuss geht vorbei. Kurz darauf machen es die Heimischen besser: Matthias Kaufmann stellt die Weichen für die Gäste auf Sieg, als er in Minute 38 mit dem 1:0 zur Stelle war. Das ist dann gleichzeitig der Pausenstand.

In der zweiten Halbzeit startet Krottendorf stärker - man will nachlegen. In der 55. Minute hat man Pech, als der Ball nur an der Latte landet. Das wäre das 2:0 gewesen und hätte das Spiel wohl vorentschieden. So bleibt es spannend, denn die Ilztaler werfen in der Folge alles nach vorne. Krottendorf bekommt dadurch mehr Raum und lauert auf Konter. Es will aber kein zweites Tor fallen. Schlussendlich pfeift der Unparteiische das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. SV Krottendorf brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.

SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal hat auch nach der Pleite die 13. Tabellenposition inne. Der Heimmannschaft muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Oberliga Süd-Ost markierte weniger Treffer als SVU Ilztal. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur einem Sieg und vier Unentschieden sind die Aussichten von SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal alles andere als positiv. Für SVU Ilztal sprangen in den letzten fünf Spielen nur zwei Punkte heraus.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Krottendorf aus und brachte eine Verbesserung auf Platz fünf ein. Acht Siege und sechs Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Krottendorf. In den letzten fünf Partien rief Krottendorf konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal ist am kommenden Freitag zu Gast bei TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf. Kommenden Sonntag (15:00 Uhr) tritt SV Krottendorf bei SC St. Margarethen an der Raab an.

Oberliga Süd-Ost: SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal – SV Krottendorf, 0:1 (0:1)

38 Matthias Kaufmann 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei