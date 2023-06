Waldbach holt gegen Waltersdorf Zwei-Tore-Rückstand auf

Details Samstag, 03. Juni 2023 12:42

Das Spiel vom Freitag zwischen Bad Waltersdorf und SVH Waldbach endete mit einem 3:3-Remis. Die Zeichen deuteten im Vorfeld auf einen Sieg von Waltersdorf, jedoch wurden diese nicht bestätigt. Das Hinspiel hatte damit geendet, dass Waldbach den Heimvorteil in einen 2:0-Sieg umgemünzt hatte.

Führung für Waldbach

Stefan Zink brachte TUS Raiffeisen Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf in der 35. Minute ins Hintertreffen. Zur Pause wusste SV Hochwechsel Waldbach eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Die Gäste mussten den Treffer von Michael Goger zum 1:1 hinnehmen (47.). Eine starke Leistung zeigte Philipp Schaffer, der sich mit einem Doppelpack für Bad Waltersdorf beim Trainer empfahl (53./72.). Mit dem zweiten Treffer von Zink rückte SVH Waldbach wieder ein wenig an Waltersdorf heran (81.). Josip Zeba sicherte Waldbach das Last-Minute-Remis. In der Nachspielzeit stellte Zeba den 3:3-Endstand her (91.). Die 3:3-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Schiedsrichter die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Starke Waltersdorfer Offensive

TUS Raiffeisen Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf hat 54 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang zwei. Offensiv konnte dem Heimteam in der Oberliga Süd-Ost kaum jemand das Wasser reichen, was die 88 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Bad Waltersdorf befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Kurz vor Saisonultimo bekleidet SV Hochwechsel Waldbach den achten Rang des Klassements. Zuletzt war bei SVH Waldbach der Wurm drin. In den letzten fünf Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Am kommenden Freitag trifft Waltersdorf auf Tus Greinbach, Waldbach spielt am selben Tag gegen TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R.

Stimme zum Spiel:

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Wir wollten uns von unseren Heimfans mit drei Punkten verabschieden, leider hats nicht geklappt."

Oberliga Süd-Ost: TUS Raiffeisen Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf – SV Hochwechsel Waldbach, 3:3 (0:1)

91 Josip Zeba 3:3

81 Stefan Zink 3:2

72 Philipp Schaffer 3:1

53 Philipp Schaffer 2:1

47 Michael Goger 1:1

35 Stefan Zink 0:1

