Schicksal besiegelt: Ilztal steigt nach klarer Niederlage in Anger ab

SV Ada Anger setzte sich standesgemäß gegen SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal mit 3:0 durch. SV Anger war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Auf eigenem Platz hatte SVU Ilztal im Hinspiel ein 1:1-Remis verbucht. Damit ist der Abstieg der Ilztaler endgültig besiegelt. Eine Runde vor Schluss liegen die Gruber-Mann unaufholbare fünf Punkte zurück.

Klare Sache

Das Spiel ist von Beginn an munter geführt. Sowohl die Gastgeber als auch die Gäste spielen nach vorne. Es ergeben sich auch gleich Chancen, doch das Leder will nicht ins Tor. Dann führen die Angerer. Alexander Kreimer war nach einem Freistoß der Defensive entwischt und vor 300 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (37.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (42.) schoss David Holzerbauer - nachdem er den Goalie umkurvt hatte - einen weiteren Treffer für Anger. Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine.

Entscheidung fällt

Im zweiten Durchgang riskiert Ilztal mehr, will noch einmal herankommen, doch anstatt des Anschlusstreffers fällt das 3:0 für Anger. Sandro Feichtinger brachte SV Ada Anger in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (71.). Letzten Endes schlug SV Anger im 25. Saisonspiel SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal souverän mit 3:0 vor heimischer Kulisse.

Durch die drei Punkte gegen SVU Ilztal verbesserte sich Anger auf Platz vier. Mit 58 geschossenen Toren gehört SV Ada Anger offensiv zur Crème de la Crème der Oberliga Süd-Ost. SV Anger ist seit drei Spielen unbezwungen.

SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende steht der Gast mit 14 Punkten auf Platz 14. Im Angriff von SVU Ilztal herrscht Flaute. Erst 25-mal brachte SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal den Ball im gegnerischen Tor unter. Nun musste sich SVU Ilztal schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal auf insgesamt nur vier Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Nächster Prüfstein für Anger ist auf gegnerischer Anlage SV TRIOTRONIK Krottendorf (Freitag, 18:30 Uhr). SVU Ilztal misst sich am gleichen Tag mit USC Raika Eichkögl.

Stimme zum Spiel:

Hannes Gruber (Trainer Ilztal): "Sehr schmerzhafter Tag für uns in Anger. Leider haben wir keinen guten Tag erwischt und zusätzlich mit einigen angeschlagenen Spielern zu kämpfen. Kompliment an das Team, das sich trotzdem nie aufgegeben hat. Jetzt gilt es die nächste Saison für die Unterliga zu planen. Dafür bin ich aber guter Dinge, da der Verein auf gesunden Beinen steht, der Großteil unserer Spieler ihre Verträge verlängert hat und toll geführt wird. Wir werden uns im Sommer sammeln und danach gilt es eine dominante Rolle eine Liga tiefer einzunehmen."

Oberliga Süd-Ost: SV Ada Anger – SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal, 3:0 (2:0)

71 Sandro Feichtinger 3:0

42 David Holzerbauer 2:0

37 Alexander Kreimer 1:0

