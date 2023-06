Relegation Rückspiel: SV Pischelsdorf-USC Sonnhofen 2:0 - Sieger steigt ab

Details Samstag, 17. Juni 2023 22:35

Am Samstagabend traf der Vizemeister USC Sonnhofen-Rabenwald aus der Unterliga Ost auswärts auf den SV Pischelsdorf aus der Oberliga Süd-Ost. Das Hinspiel hatten die Gäste, die seit Monaten in bestechender Form sind, bereits mit 3:0 für sich entschieden. Somit waren die Voraussetzungen für dieses Spiel als klar definiert. Pischelsdorf musste zuhause von Beginn an anrennen - ob das gelang, lesen Sie hier. Über 600 Zuschauer sahen eine spannende Partie mit einem knappen Sieger im Gesamtergebnis, der nun aufsteigt

Zur Pause führte das Heimteam mit 1:0

Das. Team von Trainer Norbert Eggler versuchte in der Anfangszeit das Spiel zu kontrollieren. Die Gäste setzten mit einer konzentrierten Abwehr dagegen, sie brauchten ja auch kein Feuerwerk zu zünden. Schließlich führte man mit Spielbeginn in diesem Duell mit 3:0. Nach 23 Minuten war es dann so weit, der SV Pischelsdorf führte mit 1:0 und unser Live Ticker Reporter Julian Neuhauser beschrieb das so:

"Tödling Matthias lupft perfekt über die Abwehr auf seinen Bruder Bernd, der umkurvt den Goalie und schiebt locker aus spitzem Winkel zur Führung ein, starke Aktion!"

Nun konnte man meinen, dass Pischelsdorf das Kommando übernimmt, aber es passierte bis zur Halbzeit eher, dass der Unterligist die besseren Chancen hatte. So traf das Team von Bernd Kulmer nach einer halben Stunde auch die Stange. Mit diesem 1:0 ging es in die Kabinen. Am Ende hießt es 2:0 und der Oberliga-Dino steigt ab "Freistoß Tödling, im Strafraum einmal weitergeleitet, Zaff übernimmt Volley am Fünfereck und versenkt die Kugel eiskalt zum 2:0!" Julian Neuhauser - Live Ticker Reporter Nunmehr war die Gästemannschaft mit der Defensivarbeit beschäftigt, forderte noch einen Elfmeter und hatte dann am Ende noch einmal richtig Glück als Pischelsdorf in der 90.Minute die Latte traf. Drei Minuten zuvor hatte aber auch Sonnhofen erneut Aluminium getroffen. Was für ein Finish ! Der Schiedsrichter pfiff ab, Sonnhofen folgt Hartberg in die Oberliga. Pischelsdorf steigt nach zwanzig Jahren in der Oberliga in die Unterliga ab ! Stimme zum Spiel: Bernd Kulmer - Trainer USC Sonnhofen "Wahrscheinlich eines der schlechtesten Spiele unserer Saison, dennoch sind wir überglücklich über den insgesamt verdienten Sieg über Pischelsdorf. Jetzt wird gefeiert!" Aufstellungen: Pischelsdorf: Marcel Vtic - Istvan Sebok, Santino Schalk, Matthias Zaff - Matthias Samuel Pfeifer, Hannes Wallner, Alexander Salmhofer, Matthias Tödling, Marco Purkarthofer - Bernd Tödling (K), Jakob Hofer



Ersatzspieler: Patrick Königshofer, Jakob Berger, Dominik Kulmer, Adrian Laszlo Pentek, Paul Rechling, Manuel Hacker



Trainer: Norbert Eggler

USC Sonnhofen/Rabenwald: Dominik Maierhofer - Goran Ivanovic, Richard Deibel, Niklas Kratzer - Rene Almbauer, Daniel Bauernhofer, Kai Mauerhofer, Benjamin Schweighofer (K) - Philipp Lembäcker, Julian Gleichweit, Darijo Dragosavac



Ersatzspieler: Christoph Pöttler, Rene Kainer, Rene Unterweger, Elias Maritschnik, Maximilian Wiesenhofer, Tobias Baumgartner



Trainer: Bernd Kulmer Bericht Florian Kober

