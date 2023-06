Relegation 22/23 : Sonnhofen überrollt Pischelsdorf mit 3:0

Details Mittwoch, 14. Juni 2023 23:11

Es hatte sich in den letzten Monaten ja bereits abgezeichnet - das Team von Trainer Bernd Kulmer ist in bestechender Form. Nach einer richtig starken Saison musste sich Sonnhofen am Ende mit 56 Punkten nur einem Punkt hinter dem Meister der Unterliga Ost Hartberg/U mit dem zweiten Tabellenplatz zufriedengeben. Nun will man über die Relegation doch noch den Aufstieg in die Oberliga Süd schaffen. Für die Sunnys wäre es die Rückkehr in die Oberliga nach dem Abstieg 2017. Nach einer durchwachsenen Saison mit nur 20 Punkten landeten die Pischelsdorfer am Ende auf dem 13. und somit vorletzten Tabellenplatz. Man möchte als Sieger dieser beiden Relegationsspiele vom Platz gehen um nächste Saison wieder in der Oberliga antreten zu dürfen, beim Klassenerhalt wäre es die 21 Saison in Serie in der Oberliga für Pischelsdorf. Nach diesem ersten Spiel sieht es aber recht düster aus für das Team von Trainer Eggler.

Zur Pause führte das Heimteam in einem hochklassigen Spiel mit 2:0

Die erste Chance vor knapp 800 Zuschauern gehörte nach weniger als einer Minute den Gästen. 20 Sekunden waren gespielt und Pischelsdorf mit der Riesenchance auf die Führung. Tödling mit der Chance, aber Maierhofer im Tor der Sunnys kann in letzter Sekunde retten. In der ersten Viertelstunde hatte der Gast dann ncoh drei weitere gute Möglichkeiten - es kam wie es so oft im Fußball kommt, es war die 20.Minute und Sonnhofen führte.

Erste gefährliche Chance der Sunnys erstes Tor! Lembäcker bekommt den Ball im Sechzehner - serviert ihn ab auf Dragosavac, der im Sinne eines Topscorers aus 16 Meter trocken links unten einschiebt- Live Ticker Reporter Mathias Almer

Nunmehr übernahm der Gastgeber zunehmend das Kommando auf dem Platz und es entwickelte sich eine hochklassige Partie. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Sonnhofen auf 2:0 : Kai Mauerhofer ging alleine durch auf links, es folgte die scharfe Flanke in den Sechzehner und Lembäcker drückte die Kugel aus 16 Meter eiskalt unter die Latte. Bis zum 1:0 war Pischelsdorf klar spielbestimmend aber danach kippte die Partie zu Gunsten der Heimelf,die danach deutlich besser war. Chancenmäßig ausgeglichen, Sonnhofen mit der besseren Torausbeute und ein überragender Maierhofer im Tor.

Mit diesem 2:0 zur Pause ging es vor dieser tollen Kulisse in die Kabinen.

Am Ende hieß es 3:0 und Sonnhofen ist praktisch durch

Nunmehr versuchte der Gast nach der Pause den so wichtigen Anschlusstreffer zu erzielen, den ließen die Gastgeber jedoch nicht zu. Vielmehr lauerte man immer auf Konter und in der 81.Minute wurde man dann tatsächlich für diese Taktik belohnt. Man erzielte das 3:0 und ist praktisch in der Oberliga.

Angriff Sonnhofen über rechts, Dragosavac bringt den Ball in den Sechzehner und Salmhofer trifft ins eigene Tor. Wäre wahrscheinlich egal gewesen da Kainer hinter im gelauert hat.- Live Ticker Reporter Mathias Almer

Das Rückspiel findet am Samstag, 17.06.23 in Pischelsdorf statt.

Startaufstellungen: USC Sonnhofen/Rabenwald: Dominik Maierhofer - Goran Ivanovic, Richard Deibel, Niklas Kratzer - Rene Almbauer, Daniel Bauernhofer, Florian Kernbichler, Benjamin Schweighofer (K) - Philipp Lembäcker, Darijo Dragosavac, Julian Gleichweit



Ersatzspieler: Christoph Pöttler, Elias Maritschnik, Rene Unterweger, Tobias Baumgartner, Kai Mauerhofer, Rene Kainer



Trainer: Bernd Kulmer

Pischelsdorf: Marcel Vtic - Istvan Sebok, Kevin Schalk, Santino Schalk, Matthias Zaff - Hannes Wallner, Adrian Laszlo Pentek, Paul Rechling, Marco Purkarthofer - Bernd Tödling (K), Matthias Tödling



Ersatzspieler: Patrick Königshofer, Dominik Kulmer, Alexander Salmhofer, Jakob Hofer, Niklas Köck, Manuel Hacker



Trainer: Norbert Eggler Bericht Florian Kober

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei