Krottendorf schockt Kirchberg vor eigenem Publikum

Details Freitag, 11. August 2023 21:20

Zum Ligaauftakt kam SV TRIOTRONIK Krottendorf gegen TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. zu einem 2:0. Beide Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Kirchberg hatte danach keine Zeit mehr, um zu reagieren.

Das Spiel ist von Beginn an munter geführt. Beide Teams spielen nach vorne, Kirchberg ist aber das aktivere Team. Trotz Möglichkeiten - Kirchbergs Stiegler lenkt am Sechzehner eine Flanke direkt auf Färber ab, der nimmt die Ablage auch direkt und schiesst knapp drüber, ein ander Mal zieht Krottendorfs Flechl mittig vor dem Sechzehner ab und dreht den Ball mit der rechten Innenseite knapp an der linken Stange vorbei - geht es torlos zur Halbzeitpause in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang ein ähnliches Bild wie im ersten Abschnitt: Beide Teams sind durchaus aktiv im Spiel nach vorne, doch die Tore fehlen. Vorerst, denn Sebastian Griebichler brach für SV Krottendorf den Bann und markierte in der 76. Minute die Führung - er wird eingewechselt und bringt die Gäste mit seinem ersten Ballkontakt in Führung, nach einem abgewehrtem Schuss hat er leichtes Spiel und schiebt den Ball beim Torwart vorbei ins Tor. Kurz vor Ultimo war noch Matthias Kaufmann zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des Gasts verantwortlich (84.) - er ist nach einem Eckball zur Stelle. Am Ende verbuchte Krottendorf gegen TSV Kirchberg/R. die maximale Punkteausbeute.

Am kommenden Freitag trifft Kirchberg/R. auf TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, Krottendorf spielt tags darauf gegen SC St. Margarethen an der Raab.

Michael Brottrager (Sektionsleiter Kirchberg): "Erste Halbzeit waren wir die überlegene Mannschaft. Zweite Halbzeit ein verdrehtes Spiel. Krottendorf war dann um die Spur besser im Spiel und hat durch Flechl und Kaufmann Sitzer ausgelassen. Eigentlich ein klassisches Unentschieden mit 2 bis 3 Toren auf beiden Seiten. Mit einer roten Karte für den Torraub hätte das Spiel in unsere Richtung kippen können. Gratulation an Krottendorf, die sich in der zweiten Halbzeit den Sieg erarbeitet hat."

Oberliga Süd-Ost: TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. – SV TRIOTRONIK Krottendorf, 0:2 (0:0)

84 Matthias Kaufmann 0:2

76 Sebastian Griebichler 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei