Zuerst Flutlicht aus - dann schießt Pöllau Greinbach ab

Bei TSV Sparkasse Pöllau holte sich Tus Greinbach am Freitagabend in der Oberliga Süd-Ost eine 1:5-Schlappe ab. Die Pöllauer ließen den Gästen keine Chance und feiern einen Saisonauftakt nach Maß.

Fabian Jurak brachte TSV Pöllau in der 30. Minute nach vorn. Anton Stanic nutzte die Chance für die Heimmannschaft und beförderte in der 34. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Mit der Führung für Pöllau ging es in die Halbzeitpause - dazwischen musste das Flutlicht repariert werden. TSV Sparkasse Pöllau musste den Treffer von Julian Konrad zum 1:2 hinnehmen (53.). Markus Hofer erhöhte für TSV Pöllau auf 3:1 (60.). Jurak vollendete zum fünften Tagestreffer in der 61. Spielminute. TSV Sparkasse Pöllau baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (92.). Am Ende kam TSV Pöllau gegen Greinbach zu einem verdienten Sieg.

TSV Pöllau tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei USC Sonnhofen/Rabenwald an. Einen Tag später empfängt Tus Greinbach USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung.

Daniel Jokesch (Sportlicher Leiter Pöllau): "Nach dem Steirercupaus (Flutlichtabbruch, Spielabsagwitterungsbedingt und der Niederlage am Dienstag) zeigten unsere Jungs die richtige Reaktion und mit Leidenschaft, Einsatz und Wille gelangen die 2 Tore vor der Pause. Nach der Pause gab es durch

Flutlichtausfälle leider Unterbrechungen. Uns wäre es anders auch lieber gewesen. 20 Jahre gab es bis jetzt keine Probleme, ja so viele Jahre hat unser Stadion schon am Buckel, aber unsere Fachmänner im Verein (danke dafür) konnten die Technik hinbringen, damit die Partie zu Ende gespielt werden konnte."

Oberliga Süd-Ost: TSV Sparkasse Pöllau – Tus Greinbach, 5:1 (2:0)

