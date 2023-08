Hochzeit verleiht Flügel: Kreimer trifft bei Angerer Kantersieg gegen Eichkögl 4 Mal

Details Samstag, 26. August 2023 12:58

SV Anger zog Eichkögl das Fell über die Ohren: 1:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. Die Angerer führten zur Pause schon mit 5:0. Mann des Spiels war ohne Zweifel Alexander Kreimer - er sorgte für sage und schreibe vier Treffer und zerlegte die Eichkögler praktisch im Alleingang.

Kreimer furios

Die Gastgeber starten blitzartig ins Spiel. Der frisch verheiratete Alexander Kreimer traf früh und machte mit seinem Doppelpack den Traumstart von Anger perfekt (3./8.) - zunächst trifft er per Kopf, dann mit einem Schuss aus 30 Metern genau ins Kreuzeck. Die Heimmannschaft baute die Führung aus, indem Sandro Feichtinger zwei Treffer nachlegte (33./45.) - er bleibt einmal per Kopf und einmal allein vor dem Torwart eiskalt. Noch vor der Pause sorgt Kreimer auch noch für das 5:0. In der ersten Hälfte lieferte USC Raika Eichkögl eine desaströse Leistung ab, sodass man auf einen erdrückenden Rückstand blickte, als der Schiedsrichter diese beendete.

Glasklare Sache

In der zweiten Halbzeit machten die Angerer genau dort weiter, wo man im ersten Durchgang aufgehört hatte. Für das 6:0 war Kreimer verantwortlich - sein vierter Treffer an diesem Abend - unfassbare Leistung. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (47./56.). In der Schlussphase gelang Antonio Josipovic noch der Ehrentreffer für USC Eichkögl (90.). Am Ende kam SV Ada Anger gegen Eichkögl zu einem verdienten Sieg.

Bei SV Anger präsentierte sich die Abwehr angesichts sechs Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (11). Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Anger.

USC Raika Eichkögl verbuchte insgesamt einen Sieg, ein Remis und eine Niederlage.

Mit diesem Sieg zog SV Ada Anger an USC Eichkögl vorbei auf Platz vier. Eichkögl fiel auf die sechste Tabellenposition.

Kommende Woche tritt SV Anger bei SV C&P Frannach an (Sonntag, 10:45 Uhr), bereits zwei Tage vorher genießt USC Raika Eichkögl Heimrecht gegen TSV Sparkasse Pöllau.

Oberliga Süd-Ost: SV Ada Anger – USC Raika Eichkögl, 6:1 (5:0)

90 Antonio Josipovic 6:1

56 Alexander Kreimer 6:0

47 Alexander Kreimer 5:0

45 Sandro Feichtinger 4:0

33 Sandro Feichtinger 3:0

8 Alexander Kreimer 2:0

3 Alexander Kreimer 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.