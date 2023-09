Vier unterschiedliche Torschützen: Waldbach holt drei Punkte gegen Hartberg/U.

Details Donnerstag, 07. September 2023 08:32

Erfolglos ging der Auswärtstermin von USV Hartberg/U. bei SVH Waldbach über die Bühne. Hartberg/U verlor das Match mit 1:4. Hartberg kam in der zweiten Halbzeit zwar kurz heran, letztlich entschieden die Gastgeber das Spiel aber für sich. Bei Waldbach trafen vier unterschiedliche Spieler ins Schwarze.

Blitzstart von Waldbach

USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung geriet schon in der ersten Minute in Rückstand, als Stefan Zink per Kopf nach einer schönen Flanke das schnelle 1:0 für Waldbach erzielte. Mit der Führung im Rücken wollen die Waldbacher nachlegen. Das 2:0 von SV Hochwechsel Waldbach stellte Josip Zeba sicher (20.) - wieder starker Kopfball nach guter Flanke. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Hartberg verkürzt

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Hartbergern. Das 1:2 von USV Hartberg/U. bejubelte Jakob Mogg (60.) - nach einem Ballverlust geht es ganz schnell und Mogg trifft nach einem Stanglpass. Damit ist wieder Spannung drin. Die Gäste werfen alles nach vorne, doch anstatt des Ausgleichs fällt das 3:1. Nach einem Stanglpass erhöhte Tin Vukmanic für SVH Waldbach auf 3:1 (79.). Hartberg schwächt sich in der Folge auch noch selbst, indem Patrick Gruber Gelb-Rot sieht. In der 88. Minute legte Niko Maric per Kopf zum 4:1 zugunsten des Heimteams nach - er wurde per Kopf bedient. Nach abgeklärter Leistung blickte Waldbach auf einen klaren Heimerfolg über Hartberg/U.

Bei SV Hochwechsel Waldbach präsentierte sich die Abwehr angesichts neun Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (11). SVH Waldbach liegt im Klassement nun auf Rang zwei. In dieser Saison sammelte Waldbach bisher drei Siege und kassierte eine Niederlage.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung auf Platz zehn abgerutscht. Einen Sieg, zwei Remis und eine Niederlage haben die Gäste momentan auf dem Konto.

Freitag, den 08.09.2023 tritt SV Hochwechsel Waldbach bei SC St. Margarethen an der Raab an (19:00 Uhr), einen Tag später (17:00 Uhr) muss USV Hartberg/U. seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen USC Raika Eichkögl erledigen.

Arrigo Kurz (Trainer Waldbach): „Das erwartet schwierige Spiel. Wir sind sehr gut gestartet und haben in der ersten Halbzeit 4-5 Großchancen ausgelassen. Zweite Halbzeit kam dann Umgebung besser ins Spiel und hatte die Riesen Chance aufs 2:2, die unser Tormann Spandl überragend entschärft hat. Im Gegenzug konnten wir das 3:1 erzielen. Alles in allem aufgrund der ersten Hälfte ein verdienter Sieg. Großes Lob an meinen ehemaligen Spieler Marcel Lebenbauer (Tormann von Hartberg Umg.), der Umgebung im ersten Durchgang fast im Alleingang im Spiel gehalten hat."

Oberliga Süd-Ost: SV Hochwechsel Waldbach – USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung, 4:1 (2:0)

88 Niko Maric 4:1

79 Tin Vukmanic 3:1

60 Jakob Mogg 2:1

20 Josip Zeba 2:0

1 Stefan Zink 1:0

