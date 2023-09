Gruber-Doppelpack bei Almenland-Sieg gegen TSV Pöllau

Details Samstag, 30. September 2023 20:25

FC Almenland kam am Freitag zu einem 3:1-Erfolg gegen Pöllau. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: FC Almenland wurde der Favoritenrolle gerecht. Die Rückkehr von Pöllau-Coach Christian Deutschmann zu Ex-Verein Almenland ging kräftig daneben.





Blitzstart von Almenland

Der Gastgeber erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Florian Karrer traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber vorerst nicht gelingt. Dann gibt es aber Elfmeter für die Heimischen: Martin Hannes Gruber trat an und traf zum 2:0 zugunsten von FC Almenland (35.), nachdem der Schlussmann zunächst gehalten hatte. Mit der Führung für FC Almenland ging es in die Kabine.

Im zweiten Durchgang ist Pöllau stärker. Wenige Minuten später verkürzte TSV Sparkasse Pöllau auf 1:2 (70.). Damit ist wieder Spannung drin. Mit dem 3:1 sicherte Gruber FC Almenland nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (88.). Letzten Endes ging FC Almenland im Duell mit TSV Pöllau als Sieger hervor.

FC Almenland muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Siegen weist die Bilanz von FC Almenland genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Pöllau liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 17 Gegentreffer fing. In dieser Saison sammelte Pöllau bisher zwei Siege und kassierte sechs Niederlagen. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang TSV Sparkasse Pöllau auch nur ein Sieg in fünf Partien.

FC Almenland setzte sich mit diesem Sieg von TSV Pöllau ab und nimmt nun mit elf Punkten den siebten Rang ein, während Pöllau weiterhin sechs Zähler auf dem Konto hat und den 13. Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag trifft FC Almenland auf USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung, TSV Sparkasse Pöllau spielt tags zuvor gegen Dietersdorfer USV Loipersdorf.

Stimme zum Spiel:

Daniel Jokesch (Sportlicher Leiter Pöllau): "Jetzt müssen wir den Kampf annehmen. Nach dem Anschlusstreffer keimte nochmals Hoffnung auf einen möglichen Ausgleich auf, ein Konter mit anschließendem Elfer besiegelte jedoch die Niederlage."

Aufsfellungen:

FC Almenland: Martin Gissing - Georg Vorraber, Markus Reisinger, Andreas Winter (K) - Marcel Pascal Wieltschnig, Martin Raffael Knoll, Dominik Lackner, Martin Hannes Gruber - Florian Karrer, Luca Durlacher, Julian Pöllabauer



Ersatzspieler: Philipp Gissing, Lukas Schlemmer, Florian Mandl, David Hechtl, Fabian Lechmann, Martin Lackner



Trainer: Markus Durlacher

TSV Sparkasse Pöllau: Markus Hofer, Michael Windhaber, Stefan Moosbrugger, Simon Abutu Oduh, Michael Kölbl, Jannik Andiel, Michael Mock, Florian Köck, Fabian Jurak, Simon Heschl, Martin Rodler (K)



Ersatzspieler: Georg Wiesenhofer, Edmond Movsesyan, Lukas Scherf, Christoph Derler, Michael Prasch



Trainer: Christian Deutschmann

Oberliga Süd-Ost: FC Almenland – TSV Sparkasse Pöllau, 3:1 (2:0)

88 Martin Hannes Gruber 3:1

70 Michael Koelbl 2:1

35 Martin Hannes Gruber 2:0

2 Florian Karrer 1:0

