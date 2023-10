TUS Bad Waltersdorf lässt SC St. Margarethen/R. keine Chance

Details Montag, 09. Oktober 2023 22:07

Bad Waltersdorf stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog SC St. Margarethen/R. mit einem 4:0-Erfolg das Fell über die Ohren. Waltersdorf war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht.

Guter Start der Waltersdorf

Die erste Halbzeit begann mit einem energischen Start von Bad Waltersdorf, das bereits in der 12. Minute durch Grasser nach einem Eckball mit 1:0 in Führung ging. Doch das Spiel nahm eine dramatische Wendung, als in der 13. Minute ein Elfmeter für Bad Waltersdorf gepfiffen wurde. Waldl trat an und verwandelte sicher zum 2:0.

Die Gastgeber, der SC St. Margarethen an der Raab, hatten in der ersten Halbzeit Schwierigkeiten, sich zu behaupten, und konnten keine klaren Chancen erarbeiten. Die Halbzeit endete mit einem 0:2-Rückstand für St. Margarethen.

Margarethen riskiert mehr

In der zweiten Halbzeit versuchte St. Margarethen, sich zurückzukämpfen, und drängte auf das Tor von Bad Waltersdorf. Es gab einige Versuche, das Spiel zu drehen, aber die Gästeabwehr und Torhüter Kraus hielten stand.

In der 61. Minute erhöhte Bad Waltersdorf durch Waldl auf 3:0. Es schien, als ob das Spiel bereits entschieden wäre. St. Margarethen hatte weiterhin Schwierigkeiten, gefährliche Angriffe zu starten.

In der 79. Minute erzielte Bad Waltersdorf das vierte Tor durch Archan, was den Endstand von 4:0 bedeutete. St. Margarethen konnte nichts mehr gegen die starke Leistung von Bad Waltersdorf ausrichten.

Insgesamt war es ein Spiel, das von Anfang an von Bad Waltersdorf dominiert wurde. St. Margarethen hatte keine Antwort auf die Offensive ihres Gegners und konnte keine Tore erzielen. Bad Waltersdorf verdiente sich den Sieg mit einer überzeugenden Leistung.

Kommenden Samstag (15:00 Uhr) tritt SC St. Margarethen/R. bei FC Almenland an, schon einen Tag vorher muss Waltersdorf seine Hausaufgaben bei Tus Greinbach erledigen.

Stimme zum Spiel:

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Die drei Punkte gehen auch in dieser Höhe in Ordnung. Jetzt heisst es konzentriert bleiben für die verbleibenden Runden."

Aufstellungen:

St. Margarethen/R.: Jakob Johannes Kicker - Stefan Weitzer, Nico Neuhold - Patrick Doppelhofer, Paul Pronegg, Manuel Zöhrer, Marcello Hofer, Mario Pollhammer, Peter Anibas (K) - Stefan Horvath, Philipp Hinteregger



Ersatzspieler: DI Stefan Trummer, Moritz Rabensteiner, Alessandro Hofer, Julian Seidnitzer, Jan Alexander Poglits, Julian Baumgartner Trainer: Jakob Färber

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf: Georg Kraus - Christoph Pieber, Ognjen Davidovic, Michael Grasser , BEd - Thomas Wotolen, Philipp Sittsam, Matthias Walter, BEd Wolfgang Waldl - Michael Goger, Philipp Schaffer (K), Christoph Reichl



Ersatzspieler: Oliver Sommer, Gabriel Antin, Dominik Mild, Moritz Eder, Pascal Archan, Niklas Frewein



Trainer: Wolfgang Schalk

Oberliga Süd-Ost: SC St. Margarethen an der Raab – TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, 0:4 (0:2)

79 Pascal Archan 0:4

60 Wolfgang Waldl 0:3

15 Wolfgang Waldl 0:2

12 Michael Grasser 0:1

